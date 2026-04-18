Peter Magyar, premierul ungar ales, prezintă rezultatele finale ale alegerilor: „O majoritate fără precedent, o autoritate fără precedent”

Peter Magyar, candidatul independent susținut de partidul câștigător TISZA, a prezentat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 12 aprilie 2026.

Premierul ales susține că s-a format o majoritate fără precedent. Peter Magyar ar urma să formeze noul guvern la mijlocul lunii mai.

„Iată rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 2026. O majoritate fără precedent, o autoritate și o responsabilitate fără precedent.În prezent, lucrăm cu toți colegii noștri pentru a ne asigura că TISZA poate începe lucrul la mijlocul lunii mai cu un guvern care va putea demonstra în fiecare zi că, chiar dacă nu este perfect, a fost demn de încrederea poporului maghiar și este capabil să construiască o Ungarie funcțională și umană.”, a scris Peter Magyar pe Facebook.

Parlamentarii TISZA ar urma să obțină 141 din cele 199 de locuri în Parlamentul Ungariei, alcătuind o majoritate de 71%.

Sursa Foto: Facebook, Peter Magyar

Autorul recomandă: Jurnaliștii din Ungaria se revoltă după amenințările lui Peter Magyar că va închide instituții de presă