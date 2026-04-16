Jurnaliștii din Ungaria se revoltă după amenințările lui Peter Magyar, care a promis reorganizarea presei de stat acuzată pentru propagandă în favoarea premierului Viktor Orban. 90 de jurnaliști au cerut restabilirea imparțialității în relatarea știrilor.

TISZA, partidul care era reprezentat de candidatul independent Peter Magyar, a câștigat alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026.

Premierul ales al Ungariei vrea o nouă lege pentru presa de stat

Peter Magyar a promis că de de îndată ce a deveni premier al Ungariei și va forma un guvern, va suspenda difuzarea știrilor de către presa publică până când va asigura o acoperire imparțială a știrilor.

Premierul ales al Ungariei susține că dorește măsuri ample de restabilire a libertății presei. Noua lege a mass-media va înființa „o nouă autoritate media pentru a crea condițiile profesionale necesare”.

„Fiecare maghiar merită o mass-media de serviciu public care să difuzeze adevărul”, a declarat Peter Magyar.

Peter Magyar va forma un guvern la mijlocul lunii mai.

Jurnaliștii din Ungaria se revoltă după amenințările lui Peter Magyar

Jurnaliștii agenției de presă de stat, MTI, au înaintat o scrisoare lui Anitei Altorjai, directorul general al Duna Mediaszolgaltato Zrt.

Aceasta este o companie care reunește toate canalele de televiziune și posturile de radio. Scrisoarea i-a fost înaintată și lui Daniel Papp, director general al MTVA.

Reuters , care a obținut scrisoarea, transmite că jurnaliștii au subliniat că obiectivul lor este „restabilirea autonomiei editoriale a agenției naționale de știri”.

„Astfel încât să putem decide din nou despre ce evenimente raportăm și cum ar trebui să se desfășoare acoperirea, pe baza propriilor noastre principii profesionale”, au scris jurnaliștii în scrisoare.

Observatorii și analiștii din mass-media spun că scopul este o provocare majoră care poate contura peisajul media al Ungariei pentru mult timp.

Sursa Foto: Mediafax Foto

