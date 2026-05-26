Război în Orient: SUA au lovit noi baze de rachete în Iran și nave care minau Golful Persic. Explozii raportate lângă Strâmtoarea Ormuz

Ionuț Stan
Armata americană a anunțat noi lovituri asupra unor baze de rachete și ambarcațiuni iraniene în sudul Iranului, în ciuda armistițiului aflat în vigoare. Explozii au fost raportate și în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran intră într-o nouă etapă sensibilă, după ce Washingtonul a confirmat lansarea unor atacuri asupra unor obiective militare din sudul Iranului, în timp ce negocierile dintre cele două părți continuă, potrivit CBS News.

Comandamentul Central american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a precizat că operațiunea a avut scop defensiv și a fost justificată prin existența unor amenințări directe la adresa trupelor americane.

„Forţele americane au efectuat astăzi lovituri de autoapărare în sudul Iranului pentru a ne proteja trupele împotriva ameninţărilor venite din partea forţelor iraniene. Ţintele au inclus baze de lansare a rachetelor şi ambarcaţiuni iraniene care încercau să plaseze mine”, a transmis CENTCOM într-un comunicat.

Instituția a susținut că forțele americane continuă să acționeze cu prudență în actualul context regional.

„Armata americană dă dovadă de reţinere în timpul armistiţiului actual”, au transmis oficialii militari americani.

Explozii raportate lângă Strâmtoarea Ormuz

La scurt timp după anunțul Washingtonului, presa iraniană a relatat despre mai multe explozii produse în Bandar Abbas și în alte zone apropiate de Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit agenției Mehr, situația din Bandar Abbas este în prezent sub control, iar autoritățile nu au semnalat motive de îngrijorare.

Agenția Tasnim a transmis că trei explozii au fost auzite în Bandar Abba. Totodată, agenția Fars a relatat că zgomote similare au fost semnalate și în apropiere de Sirik și Jask, localități aflate în apropierea căii maritime strategice.

Gărzile Revoluției Islamice au confirmat că sistemele de apărare aeriană au fost activate.

Sursa video – X/@AMK_Mapping_

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai sensibile zone geopolitice ale lumii, fiind un punct esențial pentru transportul global de petrol. Orice incident în această regiune poate avea efecte rapide asupra piețelor internaționale și asupra securității regionale.

