Au fost percheziții în județul Teleorman în locuințele unor persoane care în urmă cu câteva zile s-au bătut în stradă cu săbii și bâte.

„Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alexandria, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria, fiind în continuarea cercetărilor, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară, la locuințele unor persoane implicate în evenimentul din comuna Nanov, în data de 26 septembrie a.c.

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Printre imobilele percheziționate s-au aflat și locuințele celor 4 persoane cercetate în stare de arest la domiciliu.

În urma activităților, au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe obiecte tăietor-înțepătoare și telefoane mobile”, spun reprezentanții Ipj Teleorman.

Persoanele vizate au avut un conflict cu o familie pe o stradă din localitate. După o șicanare în trafic s-au lovit cu săbiile și bâtele. Un bărbat a ajuns la spital.

Sursa foto: Poliția Română