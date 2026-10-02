Pilotul Flydubai atacat în timpul zborului spre Tel Aviv a făcut primele declarații despre incident: „Nu puteam să-i las pe toți ceilalți să moară”

Smit Machchhar, comandantul unui avion Flydubai, a povestit pentru prima dată ce s-a întâmplat în timpul incidentului de miercuri, când copilotul l-ar fi atacat în timpul zborului spre Tel Aviv. Grav rănit, pilotul a continuat să lupte pentru controlul avionului până când mai mulți pasageri au intrat în cabină și l-au imobilizat pe atacator.

„Luptam pentru viața mea”

Machchhar, care se recuperează într-un spital din Abu Dhabi, i-a povestit vineri premierului indian Narendra Modi, într-un apel video, cum a încercat să se apere de atac.

„În acel moment, luptam pentru viața mea. Eram atât de grav rănit încât căzusem la pământ… atunci mă gândeam: dacă nu mă ridic?”, i-a spus pilotul lui Modi.

Machchhar a povestit că se afla la podeaua cabinei atunci când și-a dat seama că avionul pierdea altitudine.

„Și am știut în acel moment – încă o ultimă împingere, Smit! Fă-o. Ușa este chiar acolo”, a spus pilotul.

El a afirmat că atacatorul continua să-l lovească în acel moment.

„Și apoi am deschis-o… și atunci au venit toți”, a povestit Machchhar, referindu-se la pasagerii care au intrat în cabină și l-au imobilizat pe copilot. „Făceam asta pentru viața mea, dar, în același timp, știam că nu puteam să-i las pe toți ceilalți să moară.”

Pilotul a pierdut mult sânge

Machchhar a fost grav rănit în timp ce încerca să-l oprească pe atacator. Imaginile de la bordul avionului au arătat sânge în cabina de pilotaj, iar comandantul zăcea rănit pe podea.

Pilotul a pierdut o cantitate mare de sânge și a fost tratat inițial în Arabia Saudită, după ce avionul a fost redirecționat și a aterizat de urgență acolo. Ulterior, el a fost transferat la un spital din Abu Dhabi.

Un medic dentist aflat la bord, Shota Musaev, care l-a ajutat pe pilot să primească îngrijiri, a declarat anterior pentru CNN că Machchhar era „grav rănit” și pierduse „o cantitate mare de sânge”.

Premierul indian Narendra Modi i-a lăudat curajul și i-a spus că „curajul, răbdarea și gândirea rapidă” au contribuit la salvarea vieților pasagerilor.

Machchhar a devenit emoționat în timpul conversației și și-a cerut scuze pentru că plângea.

Pilotul i-a mai spus premierului că fiica sa a venit să-l viziteze la spital, dar s-a speriat când l-a văzut în starea în care se afla. Fiul său cel mic, în vârstă de doi ani, nu a putut încă să-l viziteze.

Cine este copilotul acuzat că l-a atacat

Copilotul, despre care autoritățile susțin că l-ar fi atacat pe Machchhar, a fost transferat din Arabia Saudită în Emiratele Arabe Unite, unde este anchetat într-un caz de terorism.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat pentru CNN că suspectul este cetățean al Omanului. Omanul și Israelul nu au relații diplomatice oficiale, iar autoritățile nu au explicat deocamdată cum a obținut pilotul omanez autorizația de a zbura spre Israel.

Identitatea copilotului nu a fost făcută publică. De asemenea, nu există încă o confirmare oficială privind motivul atacului sau arma folosită în altercație.

Netanyahu a sugerat că ar fi putut fi vorba despre un cuțit sau un topor și a afirmat că suspectul ar fi trecut printr-un proces de „radicalizare islamistă”. Premierul israelian a precizat însă că este prea devreme pentru a spune dacă acesta avea legături cu Iranul sau cu alte persoane ori organizații.

Netanyahu a mai spus că suspectul avea intenții sinucigașe și că acesta ar fi strigat „ucideți-mă” după ce pasagerii l-au imobilizat.

Președintele american Donald Trump a sugerat joi că pilotul ar putea avea legături cu Iranul, însă nu a oferit detalii care să susțină afirmația.