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Ministerul Energiei a plătit 583 de milioane de euro pentru proiectele finanțate prin PNRR. Aproape două treimi din sumă au ajuns la beneficiari în 2026

Ministerul Energiei a plătit 583 de milioane de euro pentru proiectele finanțate prin PNRR. Aproape două treimi din sumă au ajuns la beneficiari în 2026
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Plățile pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au ajuns la 583,04 milioane de euro, potrivit datelor publicate de Ministerul Energiei.

Cea mai mare parte a plăților a fost făcută în acest an. Din totalul de 583,04 milioane de euro, 370,47 milioane de euro au fost achitate în 2026, ceea ce reprezintă aproximativ 63,5%. La finalul anului 2025, valoarea cumulată a plăților se ridica la 212,57 milioane de euro.

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Sursa: Ministerul Energiei

Peste 3 milioane de euro, plătite într-o singură săptămână

Datele publicate de Ministerul Energiei mai arată că între 25 septembrie și 2 octombrie 2026 au fost efectuate plăți în valoare de 3,09 milioane de euro. În același timp, ministerul analizează șapte cereri de transfer depuse în trimestrul al treilea al acestui an. Valoarea totală ajunge la aproximativ 47,18 milioane de euro.

Sursa: Ministerul Energiei

Situația publicată vineri de minister mai arată că au fost încetate sau reziliate contracte PNRR în valoare totală de 67,04 milioane de euro. Prin intermediul PNRR, Ministerul Energiei a susținut proiecte din sectorul energetic, de la producția de energie și cogenerare până la sisteme de încălzire centralizată și producția de hidrogen verde.

Potrivit datelor Ministerului Energiei, nu mai sunt fonduri disponibile pentru noi solicitări de plată.

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