Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a avertizat că președintele american Donald Trump n-a renunțat la obiectivul privind anexarea Groenlandei. Șefa cabinetului danez susține că cei 60.000 de locuitori al teritoriului autonom din cadrul Regatului Danemarcei „trăiesc în frică” din cauza anexării americane.

„Președintele Trump poate că a uitat de Groenlanda acum, dar va reveni”, a avertizat ea marți.

Trump nu a renunțat la visul său privind anexarea Groenlandei

De la începutul mandatului, Trump și-a fixat atenția pe anexarea nu doar a insulei din Arctica, dar și a Canadei. Ce l-ar putea atrage pe președintele american sunt zăcămintele vaste de metale rare, însă a refuzat să trimită trupe sau să facă presiuni economice pentru a anexa Groenlanda. Președintele este acum mai preocupat de încheierea cât mai imediată a războaielor din Fâșia Gaza și Ucraina.

„Acum, există sentimentul că putem răsufla ușurați. Dar părerea mea este că nu putem. Imaginați-vă ce ar însemna pentru unul care trăiește într-o așezare mică de-a lungul coastei cum cea mai puternică superputere mondială vorbește despre cum să te cumpere, ca și cum ai fi posesia cuiva, și vrea să te aibă. Indiferent ce se întâmplă, vom sprijini Groenlanda în a-și decide viitorul. Și nu vom lăsa intimidați sau amenințați în a face ceva ce este clar greșit”, a declarat premierul Danemarcei, care a adăugat că nu va ceda ușor în fața presiunilor Americii, potrivit POLITICO.

Danemarca se simte mai amenințată de Rusia

Între timp, Danemarca este mai presată de amenințarea rusă, fiind vizată de o serie de incursiuni ale dronelor în ultimele săptămâni. Aparatele de zbor nu au fost identificate. Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut la summitul Uniunii Europene măsuri concrete în materie de securitate colectivă pentru contracararea ”războiului hibrid” lansat de Rusia.

„Ne amenință o singură țară, este vorba de Rusia. Avem nevoie de o reacție foarte puternică”, a declarat Mette Frederiksen la reuniunea informală a Consiliului European.

Sursa Foto: Profimedia

