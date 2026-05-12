Prima pagină » Știri externe » Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, pus sub acuzare într-un nou dosar penal. Procurorii spun că a spălat milioane de euro

Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, pus sub acuzare într-un nou dosar penal. Procurorii spun că a spălat milioane de euro

Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, pus sub acuzare într-un nou dosar penal. Procurorii spun că a spălat milioane de euro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, a fost pus oficial sub acuzare de către agențiile anticorupție din Ucraina (NABU și SAPO), fiind acuzat de implicare într-o schemă de corupție și spălare de bani, scrie The Guardian.

Andrii Iermak este suspectat că face parte dintr-un grup infracțional organizat care ar fi spălat aproximativ 460 de milioane de grivne, adică aproximativ 9 milioane de euro. Acești bani ar fi fost rulați prin intermediul unui proiect imobiliar de lux situat în apropierea Kievului.

Clasa politică de la Kiev a fost zguduită anul trecut de o anchetă amplă, care a alimentat furia publică și l-a determinat pe fostul consilier principal și mâna dreaptă a lui Zelenski, Andrii Iermak, să demisioneze. Această investigație este conexă unui alt scandal de corupție, ce vizează delapidarea a aproximativ 85 milioane de euro de la compania de stat Energoatom. Un fost viceprim-ministru și apropiat al lui Zelenski a fost, de asemenea, pus sub acuzare în cadrul anchetei.

Iermak era considerat pe scară largă a doua cea mai puternică persoană din Ucraina, după Zelenski, și exercita o influență imensă asupra unei părți mari a politicii ucrainene, în ciuda faptului că deținea o funcție nealeasă.

Andrii Iermak a demisionat din funcție în noiembrie 2025, pe fondul presiunilor publice și al perchezițiilor efectuate de autorități la domiciliul său. În apărarea sa, Iermak a negat acuzațiile și a afirmat că nu are nicio legătură de proprietate cu aceste proiecte imobiliare. Cu toate acestea, el a fugit din țară și se află în prezent în Israel.

Recomandările autorului:

Germania se teme că Rusia ar putea organiza diversiuni și asasinate cu ajutorul mafiei ruse

Trump spune că „ia în serios în considerare” transformarea Venezuelei în cel de-al 51-lea stat al SUA

Armistițiul cu Iranul atârnă de un fir de ață. Trump ia în calcul escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz ca parte a unui plan mai agresiv

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
17:48
Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
CONTROVERSĂ Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
17:34
Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
FLASH NEWS Înțelegerea care schimbă regulile jocului. Ucraina și SUA se îndreaptă spre un acord istoric privind apărarea cu drone
17:24
Înțelegerea care schimbă regulile jocului. Ucraina și SUA se îndreaptă spre un acord istoric privind apărarea cu drone
SCANDALOS Cursă ilegală cu trăsuri trase de cai și arme de tip Kalashnikov în Sicilia. Poliția a intervenit după ce un videoclip a ajuns viral
16:31
Cursă ilegală cu trăsuri trase de cai și arme de tip Kalashnikov în Sicilia. Poliția a intervenit după ce un videoclip a ajuns viral
CONTROVERSĂ Iranul ridică noi pretenții. Teheranul vrea să perceapă o taxă pentru cablurile de internet de pe fundul Strâmtului Ormuz
16:13
Iranul ridică noi pretenții. Teheranul vrea să perceapă o taxă pentru cablurile de internet de pe fundul Strâmtului Ormuz
FLASH NEWS Meci „amical“ la Nairobi. Emmanuel Macron joacă fotbal cu președinții din Senegal și Kenya
15:55
Meci „amical“ la Nairobi. Emmanuel Macron joacă fotbal cu președinții din Senegal și Kenya
Mediafax
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Digi24
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Click
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Digi24
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
Cancan.ro
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Au renunțat amândoi la verighete și...😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în creierul femeilor după o sarcină
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
18:19
Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
METEO Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
18:17
Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
FLASH NEWS Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
17:58
Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
ANALIZĂ Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
17:31
Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
REACȚIE Gabriela Firea, atac la Bolojan: Taxarea mamelor nu a salvat bugetul
17:24
Gabriela Firea, atac la Bolojan: Taxarea mamelor nu a salvat bugetul
EVENIMENT Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
17:17
Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

Cele mai noi

Trimite acest link pe