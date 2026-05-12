Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, pus sub acuzare într-un nou dosar penal. Procurorii spun că a spălat milioane de euro

Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, a fost pus oficial sub acuzare de către agențiile anticorupție din Ucraina (NABU și SAPO), fiind acuzat de implicare într-o schemă de corupție și spălare de bani, scrie The Guardian.

Andrii Iermak este suspectat că face parte dintr-un grup infracțional organizat care ar fi spălat aproximativ 460 de milioane de grivne, adică aproximativ 9 milioane de euro. Acești bani ar fi fost rulați prin intermediul unui proiect imobiliar de lux situat în apropierea Kievului.

Clasa politică de la Kiev a fost zguduită anul trecut de o anchetă amplă, care a alimentat furia publică și l-a determinat pe fostul consilier principal și mâna dreaptă a lui Zelenski, Andrii Iermak, să demisioneze. Această investigație este conexă unui alt scandal de corupție, ce vizează delapidarea a aproximativ 85 milioane de euro de la compania de stat Energoatom. Un fost viceprim-ministru și apropiat al lui Zelenski a fost, de asemenea, pus sub acuzare în cadrul anchetei.

Iermak era considerat pe scară largă a doua cea mai puternică persoană din Ucraina, după Zelenski, și exercita o influență imensă asupra unei părți mari a politicii ucrainene, în ciuda faptului că deținea o funcție nealeasă.

Andrii Iermak a demisionat din funcție în noiembrie 2025, pe fondul presiunilor publice și al perchezițiilor efectuate de autorități la domiciliul său. În apărarea sa, Iermak a negat acuzațiile și a afirmat că nu are nicio legătură de proprietate cu aceste proiecte imobiliare. Cu toate acestea, el a fugit din țară și se află în prezent în Israel.

