Premierul Indiei este „ȘOCAT” de accidentul aerian produs în Ahmedabad /„Gândurile mele sunt la toate persoanele afectate”

Premierul Indiei, Narendra Modi, s-a declarat ”șocat” de accidentul aerian produs joi în orașul Ahmedabad, soldat, conform datelor preliminare, cu peste 130 de morți.

The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with Ministers and authorities who are working to assist those affected.

Un avion al companiei Air India s-a prăbușit joi, imediat după decolare, în orașul indian Ahmedabad. Aeronava, care efectua Cursa AI171, pe ruta Ahmedabad-Londra, avea la bord 242 de pasageri și membri ai echipajului.

NEW: An Air India Boeing 787-8 Dreamliner crashed just after takeoff, reaching an altitude of 625 feet (200 feet above the ground) before descending ~425 feet and crashing into a doctors’ hostel.

The plane was carrying 242 passengers and 12 flight crew:

169 Indian nationals…

