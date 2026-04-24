Premierul Poloniei pune la îndoială faptul că SUA ar apăra Europa în cazul unui atac din partea Rusiei. „Am unele rezerve”. Ce le reproșează aliaților

Tensiunile din cadrul NATO par să se adâncească pe zi ce trece. În timp ce Donald Trump amenință cu retragerea SUA din Alianța transatlantică, pentru că statele membre nu i-au venit în ajutor în războiul său cu Iranul, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, pune și el la îndoială „loialitatea” americanilor față de apărarea Europei.

Potrivit Financial Times (FT), prim-ministrul Poloniei și-a exprimat îndoiala cu privire la faptul că Statele Unite ar rămâne „loiale” angajamentului asumat în cadrul NATO – de a apăra Europa în cazul unui atac din partea Rusiei – și a îndemnat Uniunea Europeană să devină o „adevărată alianță” în ceea ce privește protejarea continentului.

Tusk: Rusia ar putea ataca un stat membru al alianței în „câteva luni”

Tusk a declarat pentru FT că „cea mai mare și mai importantă întrebare pentru Europa este dacă Statele Unite sunt pregătite să-și respecte angajamentele, așa cum sunt prevăzute în tratatele noastre NATO”, și a avertizat totodată că Rusia ar putea ataca un stat membru al alianței în „câteva luni”.

„În ceea ce privește întregul flanc estic, vecinii mei… întrebarea este dacă NATO mai este o organizație pregătită, atât din punct de vedere politic, cât și logistic, să reacționeze, de exemplu împotriva Rusiei, în cazul în care aceasta ar încerca să atace”, a declarat el.

Tusk a subliniat că unii membri ai alianței de apărare conduse de SUA „s-au prefăcut că nu s-a întâmplat nimic” atunci când, anul trecut, aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei.

Tusk a subliniat că vorbele sale nu ar trebui interpretate „ca un scepticism față de articolul 5 (angajamentul NATO privind apărarea reciprocă n.r.), indiferent dacă acesta este valabil sau nu, ci mai degrabă ca o speranță a mea că garanțiile de pe hârtie se vor transforma în ceva foarte concret”.

„Este o chestiune cu adevărat gravă. Mă refer la perspective pe termen scurt, mai degrabă luni decât ani”, a declarat Tusk, referindu-se la un eventual atac al Rusiei. „Pentru noi, este extrem de important să știm că toată lumea va trata obligațiile NATO cu aceeași seriozitate ca Polonia”, a adăugat el.

Polonia îndeplinește deja obiectivul de 5% din PIB pentru apărare stabilit de alianță, și este una dintre țările europene cu cea mai fermă poziție pro-NATO și pro-transatlantică, scrie Financial Times.

Tusk a declarat că nu are „niciun complex” în ceea ce privește relațiile dintre SUA și Polonia. „Washingtonul tratează Polonia ca pe cel mai bun și mai apropiat aliat din Europa. Dar, pentru mine, adevărata problemă este cum stau lucrurile în practică dacă se întâmplă ceva.”

„Vreau să cred că (articolul 5 n.r.) este încă valabil, dar uneori, desigur, am unele rezerve”, a adăugat el. „Nu vreau să fiu atât de pesimist… dar ceea ce ne trebuie astăzi este și un context practic.”

20 de rusești au invadat spațiul aerian polonez

Tusk a dat ca exemplu incidentul de anul trecut, când aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez, iar unii aliați NATO s-au arătat reticenți în a considera acest lucru drept un atac. În cele din urmă, alianța a mobilizat avioane de vânătoare care au doborât o parte dintre drone, în ceea ce a reprezentat prima confruntare directă dintre NATO și forțele rusești din 2022.

Aliații NATO, reticenți

„Am avut câteva probleme în noaptea aceea din septembrie, când rușii au organizat acea provocare destul de gravă cu drone”, și-a amintit Tusk. „Nu mi-a fost ușor să-i conving pe partenerii noștri din NATO că nu a fost vorba de un incident întâmplător, ci de o provocare bine planificată și pregătită împotriva Poloniei.” „Pentru unii dintre colegii noștri, a fost mult mai ușor să se prefacă că nu s-a întâmplat nimic”, a spus el. „De aceea vreau să fiu, știi tu, sigur că, dacă s-ar întâmpla ceva, că… Rusia știe că reacția va fi dură și fără echivoc.”

Avertismentul lui Tusk vine în contextul în care la Cipru are loc un summit al UE, în cadrul căruia se discută despre clauza de apărare reciprocă a Uniunii, articolul 42.7 din Tratatul UE, ca răspuns la amenințările lui Trump de a se retrage din NATO și la declarațiile ambigue privind respectarea articolului 5.

