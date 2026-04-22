Trump vrea să facă o listă cu statele membre NATO care sunt „obraznice"

Președintele american Donald Trump plănuiește să facă o listă a statelor membre NATO „cuminți” și o listă cu cele care s-au purtat „obraznic” față de administrația prezidențială. 

Președintele caută modalități pentru a pedepsi aliații europeni care au refuzat să-l sprijine în războiul cu Iran. Desigur, în capul listei statelor „obraznice” ar fi Spania și Regatul Unit, criticate dur de președinte.

Țările „cuminți” vs țările „obraznice”

Trump a amenințat Spania cu ruperea relațiilor comerciale. Premierul Pedro Sanchez nu a permis forțelor SUA să lanseze atacuri asupra Iranului din bazele americane situate în Spania.

Despre premierul britanic Keir Starmer, Trump s-a pronunțat „dezamăgit” pentru că nu este „Winston Churchill”.

Ar urma Italia cu prim-ministra Giorgia Meloni și Franța condusă de președintele Emmanuel Macron. Cele două țări au refuzat categoric să sprijine SUA în războiul cu Iran.

Spania avea deja probleme cu administrația Trump pentru că a respins obiectivul de 5% al ​​cheltuielilor pentru apărare al NATO la summitul alianței de la Haga de anul trecut.

Pe ce listă se află România?

România s-ar putea afla pe lista țărilor „cuminți” după ce Nicușor Dan a permis alimentarea avioanelor americane din teritoriul țării noastre. Este foarte posibil ca Polonia, statele baltice și Ungaria să fie trecute pe lista țărilor „cuminți”.

În timp ce Spania, Marea Britanie și Franța, fie au respins, fie au amânat cererile de ajutor din partea SUA, România și câteva națiuni mai mici au permis SUA să le folosească bazele aeriene.â

Bulgaria a sprijinit, de asemenea, în mod discret, logistica americană în Orientul Mijlociu. Oficialii, însă, au lăudat națiunile baltice precum Lituania, Letonia, Estonia și Polonia pentru că se clasează constant în fruntea blocului în ceea ce privește cheltuielile militare.

Cum ar putea fi pedepsite statele „obraznice”?

Pedeapsa ar presupune ca SUA să nu mai sprijine statele europene membre NATO în cazul unui atac al Rusiei. Trump a spus în mod repetat din primul mandat că nu va acorda ajutoare celor care nu cotizează la apărare.

Trei diplomați europeni și oficiali SUA au vorbit despre planul președintelui pentru POLITICO. Unul dintre diplomați a declarat:

„Casa Albă are o listă cu cei cuminți și cu cei obraznici, deci pot să ghicesc că gândirea este similară”.

„Nu par să fie idei concrete….când vine vorba de pedepsirea aliaților răi”, a spus un alt oficial european.

„Mutarea trupelor ar fi o opțiune, dar ar pedepsi mai mult SUA, nu?”.

Trump: SUA vor ține minte

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a spus că președintele și-a transmis în mod clar nemulțumirile privind atitudinea Europei.

„În timp ce SUA a fost alătri mereu cu așa numiții aliați, țările pe care le protejăm cu mii de trupe nu au fost alături de noi în Operațiunea Epic Fury”.

„Președintele Trump a considerat că este incorect și așa cum a spus, SUA își vor aminti”, a adăugat ea.

Sursa Foto: White House/X

