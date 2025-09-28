Presa internațională despre alegerile din Republica MOLDOVA: „Un vot crucial”, „alegeri istorice”, „integrarea cu UE sau întoarcere în umbra Moscovei”

Presa internațională subliniază caracterul istoric al alegerilor parlamentare din Republica Moldova pentru viitorul țării, o bătălie purtată între pro-europenii conduși de Maia Sandu și o facțiune pro-rusă susținută de Rusia.

Alegerile din Republica Moldova sunt importante și pentru Uniunea Europeană și Ucraina, notează mai multe publicații, printre care Frankfurter Allgemeine Zeitung.

New York Times: Pentru mulți moldoveni, alegerile din Republica Moldova sunt o alegere între Rusia și UE

Republica Moldova se îndreaptă spre alegeri parlamentare duminică, care ar putea fie să continue eforturile sale de a adera la Uniunea Europeană, fie să apropie națiunea de Rusia.

Tendințele opuse spre Est și Vest din politica Republicii Moldova conferă alegerilor o importanță uriașă, scrie New York Times.

Situată între Ucraina și România, Republica Moldova, o mică națiune de 2,4 milioane de oameni, este atât importantă din punct de vedere strategic datorită locației sale, cât și a unui test critic al sentimentului față de Europa de Vest.

Associated Press: Moldovenii se duc la vot într-un scrutin tensionat, afectat de acuzații de ingerințe ale Rusiei

Cetățenii Republicii Moldova se îndreaptă spre urne pentru o rundă tensionată de alegeri parlamentare, afectate de acuzații de interferență a Rusiei, un vot văzut ca o alegere între integrarea cu Uniunea Europeană sau o întoarcere în umbra Moscovei, notează Associated Press.

Comisia Electorală Centrală a raportat că peste 400.000 de persoane, sau aproximativ 14% dintre alegătorii eligibili, votaseră până la ora 11 dimineața.

După vot, președintele pro-occidental al Republicii Moldova, Maia Sandu, a reiterat afirmațiile că Rusia „a intervenit masiv” în alegeri, spunând că ea a votat „pentru menținerea păcii” și că viitorul țării sale se află în UE.

„Rusia reprezintă un pericol pentru democrațiile noastre. Democrația noastră este tânără și fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democrații mai lungi nu sunt în pericol. Vrem să trăim într-o democrație”, a spus ea. „Astăzi, în țara noastră, democrația este în mâinile moldovenilor – numai ei pot salva Republica Moldova”.

Bloomberg: Alegeri în Republica Moldova pe fondul amestecului Rusiei

Moldovenii urmează să voteze duminică în alegerile care vor determina dacă țara își poate continua progresul spre aderarea la Uniunea Europeană sau dacă va fi trasă înapoi pe orbita Rusiei.

Partidul Acțiune și Solidaritate al președintelui Maia Sandu urmărește să păstreze o majoritate parlamentară și să formeze un guvern care să continue reformele necesare pentru a-și atinge obiectivul de aderare la UE până la sfârșitul deceniului.

Grupurile de opoziție formate în mare parte din forțe pro-ruse încearcă să convingă alegătorii să adopte o „abordare mai echilibrată” față de Moscova și Bruxelles.

Succesul lor este probabil să împiedice eforturile lui Sandu, notează Bloomberg.

Scrutinul este cel mai recent dintr-o serie de alegeri cu miză mare din Republica Moldova în ultimul an.

Acesta urmează realegerii lui Sandu și unui referendum câștigat la limită privind includerea obiectivului de aderare la UE în Constituție, în octombrie 2024.

Niciun sondaj la ieșirea de la urne nu va fi publicat după încheierea votului la ora locală 21:00.

Pe măsură ce rezultatele încep să apară, accentul va fi pus pe voturile a peste un milion de moldoveni care trăiesc în străinătate. O mare parte din diaspora este pro-europeană și a schimbat rezultatul unor alegeri anterioare.

CNN: Republica Moldova avertizează că Rusia a dezlănțuit o campanie uriașă de interferență pentru a influența alegerile cruciale

În urmă cu puțin timp, CNN scria:

“În timp ce Republica Moldova se pregătește pentru alegerile parlamentare cruciale de duminică, Rusia își intensifică eforturile de a interveni în vot, spun oficialii, în ceea ce ei descriu ca o încercare nerușinată de a opri mișcarea spre vest a fostului stat sovietic și de a instala un guvern mai flexibil față de Moscova”.

Le Monde: Rusia alimentează teama înaintea alegerilor din Republica Moldova, susținând că o invazie NATO este iminentă

Dornic să readucă Republica Moldova sub influența sa, Kremlinul a conceput o strategie exhaustivă pentru a interveni în alegerile de duminică.

Serviciul de informații externe al Rusiei, cunoscut sub numele de SVR, monitorizează îndeaproape situația politică din Republica Moldova, unde alegerile vor avea loc duminică, 28 septembrie.

SVR a acuzat Uniunea Europeană și NATO că ar plănui o invazie militară a micii republici, care este considerată esențială în sprijinirea Ucrainei sfâșiate de război, scrie Le Monde.

Le Figaro: „Suntem în luptă, nu este ușor”: în Republica Moldova, alegeri parlamentare sub ochii Moscovei

În ciuda ingerinței Rusiei, moldovenii sunt chemați să aleagă duminică deputați în Parlament pentru a confirma orientarea pro-europeană adoptată de țara lor în urmă cu un an.

Alegerile sunt menite să reînnoiască cele 101 locuri din Parlament, dar au o dimensiune care depășește cu mult granițele acestei țări mici: este vorba fie de confirmarea orientării sale pro-europene, fie de revenirea în orbita rusă.

„Ne-am săturat puțin de alegeri istorice”, a spus un locuitor din Chișinău, capitala Republicii Moldova.

„Aici, la granițele Europei și ale lumii rusești, totul capătă rapid o dimensiune geopolitică”, notează Le Figaro.

BBC: Republica Moldova organizează alegeri cheie în timp ce umbra Rusiei se profilează

„Arma lor sunt banii, arma ta este votul tău!” era mesajul scandat cel mai puternic în timp ce câteva sute de susținători ai partidului de guvernământ, PAS, și ai politicilor sale pro-europene se alăturau mitingului final înainte de scrutinul de duminică, notează BBC.

Săptămâna aceasta, Poliția și procurorii din Republica Moldova au dezvăluit dovezi ale interferenței electorale la o scară fără precedent: cumpărarea de voturi și dezinformarea pe care o leagă direct de Rusia.

De asemenea, autoritățile au descoperit un complot pentru a instiga la tulburări violente, reținând zeci de bărbați care au călătorit în Serbia pentru antrenament, inclusiv în utilizarea armelor de foc.

Partidele de opoziție resping discuțiile despre amestecul Rusiei ca fiind un „spectacol politic”, susținând că Guvernul pregătește terenul pentru a anula votul în cazul în care PAS își pierde majoritatea în Parlament.

Reuters: Moldovenii încep să voteze la alegerile parlamentare cu miză mare

Moldovenii au început să voteze duminică la alegerile parlamentare, care ar putea avea un impact major asupra încercării Guvernului de a adera la Uniunea Europeană, în timp ce un grup popular pro-rus încearcă să îndepărteze mica națiune de legăturile mai strânse cu blocul comunitar.

Dacă niciuna dintre părți nu câștigă o majoritate în Parlamentul unicameral de 101 locuri, este probabil să urmeze negocieri politicianiste, provocând și mai multă neliniște în una dintre cele mai sărace țări din Europa, lovită de războiul din Ucraina vecină și de presupusul amestec al Rusiei în politică și religie, notează Reuters.

Washington Post: UE și Rusia se luptă pentru viitorul Moldovei în alegerile care se apropie

În timp ce dronele și rachetele plouă asupra Ucrainei vecine, în Republica Moldova Rusia duce un alt tip de bătălie cu Uniunea Europeană pentru a vedea dacă viitorul țării se află la Bruxelles sau la Moscova.

Eforturile Rusiei de a readuce Republica Moldova, un fost stat sovietic de doar 2,5 milioane de locuitori situat între Ucraina și România, pe orbita sa fac parte dintr-o campanie mai amplă de reafirmare a influenței în Europa de Est și de a împiedica vecinii săi să se alinieze oficial cu Occidentul, o ambiție pe care Rusia a atins-o în mare parte în Georgia, scrie Washington Post.

Kremlinul s-a confruntat cu acuzații de interferență și în alegerile din România, un stat membru NATO.

Flancată de trei steaguri moldovenești și de cercurile de stele aurii ale Uniunii Europene, președintele moldovean Maia Sandu a lansat un avertisment sumbru pe 22 septembrie cu privire la eforturile Rusiei de a interveni în alegeri.

„Kremlinul toarnă sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului și în străinătate”, a spus ea. „Oamenii sunt intoxicați zilnic cu minciuni. Sute de indivizi sunt plătiți pentru a provoca dezordine, violență și a răspândi frica.”

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ALEGERI parlamentare în Moldova. Primul votant, o studentă din Japonia. Ce mesaj a avut tânăra de 21 de ani, care învață la Universitatea din Tsukuba