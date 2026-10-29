O stâncă s-a prăbușit sub privirile turiștilor într-unul dintre cele mai instagramabile orașe din Turcia. Este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români. Trei persoane au decedat

Cel puțin trei persoane au decedat joi după ce o formațiune stâncoasă de tip „coș de zână” s-a prăbușit în regiunea turistică Cappadocia din Turcia.

Incidentul s-a produs în orașul istoric Göreme, chiar în apropierea parcării de la intrarea în Muzeul în Aer Liber Göreme, un sit înscris în patrimoniul mondial UNESCO. Guvernatorul provinciei Nevșehir, Hüseyin Kök, a declarat că prăbușirea a fost declanșată de o alunecare de teren provocată de ploile torențiale și abundente din ultimele zile, care au slăbit structura de rocă vulcanică.

„Începând cu ora 15:15, astăzi, a avut loc o alunecare de teren cauzată de precipitații excesive”, a declarat Kök reporterilor aflați la fața locului.

Poliția, jandarmeria, agenția de intervenție în caz de dezastru AFAD și echipele medicale au fost trimise la fața locului, în orașul Göreme, iar operațiunile de căutare și salvare continuă.

Bilanțul inițial indica doi morți, însă echipele de intervenție au recuperat ulterior un al treilea trup neînsuflețit de sub dărâmături. De asemenea, mai multe persoane au fost rănite și transportate la spital.

Ploile și vântul puternic au afectat puternic provincia Nevșehir în această săptămână. Din cauza vremii nefavorabile, tururile cu baloane cu aer cald, una dintre principalele atracții turistice ale zonei, au fost anulate.

„Coșurile de zână” sunt coloane spectaculoase săpate în rocă, adesea în formă de ciupercă sau con, formate de-a lungul a milioane de ani prin eroziunea provocată de vânt și apă asupra tufurilor vulcanice moi.

Orașul Göreme, care face parte din Cappadocia, atrage anual un număr important de români din totalul celor care vizitează țara. Principalele destinații alese de români rămân stațiunile de plajă din Antalya și city-break-urile din Istanbul. Cu toate acestea, circuitele culturale și de aventură din Cappadocia se află pe locul următor în topul preferințelor, iar Göreme este o bază principală de cazare din regiune.

Perioadele cele mai aglomerate pentru turiștii români în această zonă sunt primăvara, în special în perioada Paștelui, și toamna, când temperaturile sunt ideale pentru zborul cu balonul cu aer cald.