Preşedintele Autorităţii Palestiniene cere HAMAS să predea armele: „Gruparea nu va avea niciun rol în guvern”

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a transmis într-un discurs video la ONU că Hamas trebuie să predea armele şi a condamnat atacurile din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. Liderul palestinian a precizat că organizaţia islamistă „nu va avea niciun rol în guvern”, cerând sprijin pentru soluţia cu două state.

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a lansat luni un apel ferm către Hamas, cerându-i să depună armele şi să renunţe la orice pretenţie de implicare în viitorul guvern palestinian.

Declaraţia a fost făcută printr-un discurs video susţinut la ONU, în cadrul conferinţei dedicate soluţiei cu două state, desfăşurată la New York, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Hamas nu va avea niciun rol în guvern, Hamas şi alte facţiuni trebuie să predea armele Autorităţii Palestiniene”, a afirmat Abbas, precizând că securitatea palestiniană nu poate fi consolidată decât printr-o autoritate centrală recunoscută internaţional.

Mahmoud Abbas a condamnat atacurile din 7 octombrie 2023

Liderului palestinian i-a fost refuzată viza de intrare în Statele Unite, astfel că intervenţia sa a avut loc printr-o conexiune video. În discurs, acesta a condamnat explicit atacurile din 7 octombrie 2023, când militanţii Hamas au lansat un val de violenţe împotriva Israelului.

„De asemenea, condamnăm crimele şi detenţia civililor, inclusiv acţiunile Hamas din 7 octombrie 2023”, a afirmat Abbas.

Declaraţia vine în contextul în care Israelul acuză, de aproape doi ani, conducerea palestiniană că nu a denunţat atacurile comise de gruparea islamistă.

Afirmaţiile preşedintelui Autorităţii Palestiniene reprezintă una dintre cele mai clare poziţii împotriva Hamas din partea acestuia, într-un moment în care comunitatea internaţională caută soluţii pentru stabilitatea regiunii şi pentru relansarea discuţiilor privind crearea unui stat palestinian independent.