Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, l-a avertizat pe președintele american Donald Trump că „poporul” său îți va apăra patria” în cazul unei invazii.
Președintele american a amenințat în mod deschis Cuba că va răsturna regimul comunist de la Havana, instaurat din 1959 de către dictatorul Fidel Castro.
Trump a mai spus că și-ar dori să facă ce vrea cu Cuba și că economia țării este în prag de colaps după ce a impus blocada.
Până la capturarea fostului dictator venezuelean Nicolas Maduro din 3 ianuarie, Cuba depindea de importul de petrol din Venezuela.
Președintele cubanez a declarat într-un interviu recent pentru Russia Today că civilii își vor apăra țara. El a făcut aceste declarații cu ocazia aniversării a 65 de ani de la invazia eșuată a SUA în Golful Porcilor:
„Dacă 32 de combatanți cubanezi și-au dat viața în Venezuela pentru a-l apăra pe președintele națiunii, de ce n-ar face-o milioane de cubanezi, luptând pentru a salva Revoluția și a apăra pământul cubanez?”, a sugerat președintele Cubei.
„Cuba va cădea cât de curând”, a spus președintele american. Trump a afirmat că nu mai dorește ca regimul comunist să conducă Cuba „pentru încă 50 de ani”.
Trump a dezvăluit că este deja în contact cu conducerea comunistă de la Havana. Petrolul exportat de Venezuela în ultimii ani era o resursă vitală pentru economia cubaneză.
Cubanezii au de suferit din cauza penelor de curent la nivel național, ca urmare a blocadei petroliere impusă de SUA. Din septembrie 2025, Trump a ordonat forțelor navale americane să scufunde toate ambarcațiunile suspectate că transportă droguri.
Autorul recomandă: Trump: O mare schimbare va veni curând în Cuba. Este la capătul liniei