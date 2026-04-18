Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, sugerează că milioane de cubanezi ar putea lupta până la moarte pentru a-și apăra țara de invazia lui Trump

Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, l-a avertizat pe președintele american Donald Trump că „poporul” său îți va apăra patria” în cazul unei invazii.

Președintele american a amenințat în mod deschis Cuba că va răsturna regimul comunist de la Havana, instaurat din 1959 de către dictatorul Fidel Castro.

Trump a mai spus că și-ar dori să facă ce vrea cu Cuba și că economia țării este în prag de colaps după ce a impus blocada.

Președintele Cubei spune că milioane de cubanezi își vor apăra țara

Până la capturarea fostului dictator venezuelean Nicolas Maduro din 3 ianuarie, Cuba depindea de importul de petrol din Venezuela.

Președintele cubanez a declarat într-un interviu recent pentru Russia Today că civilii își vor apăra țara. El a făcut aceste declarații cu ocazia aniversării a 65 de ani de la invazia eșuată a SUA în Golful Porcilor:

„Dacă 32 de combatanți cubanezi și-au dat viața în Venezuela pentru a-l apăra pe președintele națiunii, de ce n-ar face-o milioane de cubanezi, luptând pentru a salva Revoluția și a apăra pământul cubanez?”, a sugerat președintele Cubei.

Trump: Cuba va cădea cât de curând

„Cuba va cădea cât de curând”, a spus președintele american. Trump a afirmat că nu mai dorește ca regimul comunist să conducă Cuba „pentru încă 50 de ani”.

„O mare schimbare va veni curând în Cuba. Cuba este la capătul liniei.”, a spus președintele.

Trump a dezvăluit că este deja în contact cu conducerea comunistă de la Havana. Petrolul exportat de Venezuela în ultimii ani era o resursă vitală pentru economia cubaneză.

Cubanezii au de suferit din cauza penelor de curent la nivel național, ca urmare a blocadei petroliere impusă de SUA. Din septembrie 2025, Trump a ordonat forțelor navale americane să scufunde toate ambarcațiunile suspectate că transportă droguri.

Sursa Video: Russia Today

Sursa Foto: Facebook, Miguel Diaz-Canel

Autorul recomandă: Trump: O mare schimbare va veni curând în Cuba. Este la capătul liniei