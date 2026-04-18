Prima pagină » Știri externe » Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, sugerează că milioane de cubanezi ar putea lupta până la moarte pentru a-și apăra țara de invazia lui Trump

Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, l-a avertizat pe președintele american Donald Trump că „poporul” său îți va apăra patria” în cazul unei invazii.

Președintele american a amenințat în mod deschis Cuba că va răsturna regimul comunist de la Havana, instaurat din 1959 de către dictatorul Fidel Castro.

Trump a mai spus că și-ar dori să facă ce vrea cu Cuba și că economia țării este în prag de colaps după ce a impus blocada.

Președintele Cubei spune că milioane de cubanezi își vor apăra țara

Până la capturarea fostului dictator venezuelean Nicolas Maduro din 3 ianuarie, Cuba depindea de importul de petrol din Venezuela.

Președintele cubanez a declarat într-un interviu recent pentru Russia Today că civilii își vor apăra țara. El a făcut aceste declarații cu ocazia aniversării a 65 de ani de la invazia eșuată a SUA în Golful Porcilor:

„Dacă 32 de combatanți cubanezi și-au dat viața în Venezuela pentru a-l apăra pe președintele națiunii, de ce n-ar face-o milioane de cubanezi, luptând pentru a salva Revoluția și a apăra pământul cubanez?”, a sugerat președintele Cubei.

Trump: Cuba va cădea cât de curând

Cuba va cădea cât de curând”, a spus președintele american. Trump a afirmat că nu mai dorește ca regimul comunist să conducă Cuba „pentru încă 50 de ani”.

„O mare schimbare va veni curând în Cuba. Cuba este la capătul liniei.”, a spus președintele.

Trump a dezvăluit că este deja în contact cu conducerea comunistă de la Havana.  Petrolul exportat de Venezuela în ultimii ani era o resursă vitală pentru economia cubaneză.

Cubanezii au de suferit din cauza penelor de curent la nivel național, ca urmare a blocadei petroliere impusă de SUA. Din septembrie 2025, Trump a ordonat forțelor navale americane să scufunde toate ambarcațiunile suspectate că transportă droguri.

Sursa Video: Russia Today

Sursa Foto: Facebook, Miguel Diaz-Canel

Autorul recomandă: Trump: O mare schimbare va veni curând în Cuba. Este la capătul liniei

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Argentinienii, dezamăgiți de Javier Milei din cauza scumpirilor: „Nu-mi permit să plătesc chiria, dar tot nu voi vota cu partide de stânga”
18:59
Argentinienii, dezamăgiți de Javier Milei din cauza scumpirilor: „Nu-mi permit să plătesc chiria, dar tot nu voi vota cu partide de stânga”
RĂZBOI Primul mesaj al liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, după blocarea Strâmtorii Ormuz
18:58
Primul mesaj al liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, după blocarea Strâmtorii Ormuz
RĂZBOI Un nou atac în Strâmtoarea Ormuz: nave de război iraniene au deschis focul asupra unui petrolier, iar un al doilea vas a fost lovit de un proiectil
17:50
Un nou atac în Strâmtoarea Ormuz: nave de război iraniene au deschis focul asupra unui petrolier, iar un al doilea vas a fost lovit de un proiectil
NEWS ALERT 🚨 Un bărbat de 60 de ani, împușcat mortal după ce a luat ostatici într-un magazin din Kiev și a tras în civili și polițiști. Bilanț: 5 victime
17:48
🚨 Un bărbat de 60 de ani, împușcat mortal după ce a luat ostatici într-un magazin din Kiev și a tras în civili și polițiști. Bilanț: 5 victime
TENSIUNI Comandamentul armatei iraniene a transmis motivul pentru care a fost închisă Strâmtoarea Ormuz: „Americanii au încălcat în mod repetat armistițiul”
17:27
Comandamentul armatei iraniene a transmis motivul pentru care a fost închisă Strâmtoarea Ormuz: „Americanii au încălcat în mod repetat armistițiul”
JUSTIȚIE Trump poate continua construcția sălii de bal de la Casa Albă, a decis o curte federală
16:59
Trump poate continua construcția sălii de bal de la Casa Albă, a decis o curte federală
Mediafax
Care este cea mai sănătoasă modalitate de a consuma fructe?
Digi24
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
Cancan.ro
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
Povestea arhitectului care a construit Teatrul Național și Hotelul Intercontinental și i-a spus „nu“ lui Ceaușescu
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Cancan.ro
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de lux și 3 motociclete cu o simplă declarație
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Documentul care a scandalizat Marea Britanie după cele două războaie mondiale
FINANCIAR România, în derivă. Impactul recesiunii tehnice și revizuirile în jos ale instituțiilor internaționale financiare privind performanța economiei
19:31
România, în derivă. Impactul recesiunii tehnice și revizuirile în jos ale instituțiilor internaționale financiare privind performanța economiei
ANUNȚ Ciprian Ciucu, anunț de ultimă oră despre panourile anticezariană din București. „Trebuie să evităm posibilele abuzuri și cenzura”
19:08
Ciprian Ciucu, anunț de ultimă oră despre panourile anticezariană din București. „Trebuie să evităm posibilele abuzuri și cenzura”
EMISIUNI Milionarul Alex Bodi vine duminică 19 aprilie, la Martorii!
19:00
Milionarul Alex Bodi vine duminică 19 aprilie, la Martorii!
Nicuşor Dan, tot mai nesigur pe vizita din SUA. De la “începutul anului” şi “iunie”, a ajuns la “cred că da”. Făra să mai dea un termen exact pentru 2026
18:21
Nicuşor Dan, tot mai nesigur pe vizita din SUA. De la “începutul anului” şi “iunie”, a ajuns la “cred că da”. Făra să mai dea un termen exact pentru 2026
ALERTĂ Spitalul Floreasca, în criză de buget: risc de lipsă de bani pentru medicamente. CNAS trimite Corpul de Control
17:52
Spitalul Floreasca, în criză de buget: risc de lipsă de bani pentru medicamente. CNAS trimite Corpul de Control
ADMINISTRAȚIE Dominic Fritz propune tăieri masive de posturi în Primăria Timișoara. Peste 200 de funcții vizate
17:08
Dominic Fritz propune tăieri masive de posturi în Primăria Timișoara. Peste 200 de funcții vizate

Cele mai noi

Trimite acest link pe