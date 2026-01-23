Trump ia în calcul o blocadă totală pe petrolul din Cuba pentru a forța răsturnarea regimului, spune Politico

Președintele american Donald Trump ia în considerare noi tactici pentru a răsturna regimul comunist din Cuba, instaurat de dictatorul Fidel Castro în urmă cu 66 de ani. Administrația prezidențială ar urma să impună o blocadă totală asupra importurilor de petrol, o manevră care ar zgudui din temelii economia insulei din Caraibe care a atârnat ca un ghimpe în coastă pentru Statele Unite pe toată durata Războiului Rece. Informația provine de la doi oficiali care au făcut dezvăluiri sub anonimat pentru publicația POLITICO .

După atacarea Venezuelei și capturarea dictatorului Nicolas Maduro pe 3 ianuarie 2026, liderul de la Casa Albă a amenințat Columbia și Cuba cu „acțiuni dure”. Între timp, Trump s-a împăcat cu președintele columbian Gustavo Petro printr-o conversație telefonică, pe când Miguel Díaz-Canel Bermúdez, președintele Cubei, i-a răspuns pe ton tăios președintelui american că „nimeni nu ne dictează ce să facem, Cuba este pregătită”.

Trump vrea schimbarea regimului cubanez

Secretarul de Stat american Marco Rubio, care provine dintr-o familie de origine cubaneză, a declarat presei că Venezuela a fost „colonizată” de Cuba care-i controla resursele, Maduro având o gardă cubaneză. Zeci de agenți de securitate cubanezi ai fostului președinte venezuelean au fost uciși în operațiunea militară a trupelor Delta Force.

Oficialii spun că încă nu s-a luat o decizie în privința Cubei, dar au dezvăluit publicației POLITICO că i-au fost prezentate scenarii președintelui american despre cum ar putea pune capăt regimului comunist cubanez. De anul trecut, SUA au impus embargou asupra exporturilor Venezuelei, fiind sechestrate vase care transportau petrol și atacând mai multe vase, ucigând pesate 100 de traficanți de droguri. Multe dintre vasele Venezuelei transportau petrol inclusiv către Cuba.

Regimul comunist din Cuba: Scurt istoric

Regimul comunist de caracter marxist a fost instaurat de revoluționarul naționalist-comunist Fidel Castro și Mișcarea de la 26 Iulie în Revoluția Cubaneză dintre anii 1953-1959, rezultând alungarea de la putere a dictatorului militar pro-SUA Fulgencio Batista. În 1961, președintele american John F.Kennedy a încercat să-l răstoarne de la putere prin invazia eșuată din Golful Porcilor.

În 1962, Castro, aliat cu URSS, a staționat rachete nucleare sovietice de rază lungă. A fost cel mai critic moment al Războiului Rece, când lumea a fost în pragul unui război nuclear între SUA și URSS. Criza Rachetelor Cubaneze a fost soluționată după negocierile dintre cele două tabere, SUA fiind nevoite să retragă rachetele nucleare din Italia și Turcia.În 2004, Cuba condusă de Fidel Castro și Venezuela condusă de Hugo Chavez au înființat Alianța Bolivariană.

Castro a rămas la conducere până în 2008, când s-a retras din cauza problemelor de sănătate. A murit în 2016, la vârsta de 90 de ani. Fratele său, Raul Castro, a condus Cuba până în 2018, iar din 2019 este la conducere Miguel Bermudez.

