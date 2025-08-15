Președintele Dumei Ruse, în VIZITĂ în Coreea de Nord, după ce Putin l-a informat pe Kim Jong-Un despre discuțiile ce vor avea loc în Alaska

Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat și aliat apropiat al lui Vladimir Putin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în cadrul unei vizite oficiale la Phenian, după ce anterior, Vladimir Putin l-a informat pe dictatorul de la Phenian despre discuțiile ce vor avea loc la summitul cu Trump din Alaska, a anunțat joi parlamentul rus.

Volodin a transmis salutările președintelui rus și i-a mulțumit lui Kim pentru sprijinul acordat de Coreea de Nord în campania militară a Rusiei în Ucraina.

Întâlnirea are loc după ce Putin a purtat marți o convorbire telefonică cu Kim, informându-l despre discuțiile pe care le va avea vineri, în Alaska, cu președintele american Donald Trump, potrivit News.ro.

Potrivit agenției nord-coreene KCNA, Volodin a transmis un răspuns din partea lui Kim la o scrisoare adresată de Putin cu ocazia aniversării a 80 de ani de la eliberarea Coreei de sub dominația japoneză.

În scrisoare, Kim a afirmat că soldații din Coreea de Nord și Rusia au demonstrat „prietenie și unitate” pe câmpul de luptă împotriva unui „dușman comun”, fără a-l identifica.

Atât Moscova, cât și Phenianul au confirmat desfășurarea trupelor nord-coreene pentru a sprijini ofensiva Rusiei în Ucraina, în special în recucerirea regiunii Kursk.

Agenția de informații a Coreei de Sud a declarat în iunie că Nordul ar fi pregătit să trimită și mai multe trupe în Rusia.