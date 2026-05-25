Ucraina dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei

Fiecare rachetă Patriot costă între 3,7 milioane și 4,2 milioane de dolari. Este prea scumpă pentru a intercepta niște drone iraniene ieftine, în valoare de 20.000 de dolari fiecare. Neavând bani și nici sprijin american ca altădată, Ucraina se orientează către alternative.

Până în prezent, sistemul de război electronic Lima se dovedește a fi eficient pentru a devia o parte din drone și rachete lansate de Rusia. Din vara anului 2024, Ucraina și-a întărit apărarea cu 400 de unități de sisteme Lima pentru bruiaj.

Nu le distruge, dar le bruiază semnalele de navigație via sateliți. Și astfel, rachetele și dronele nu ajung la ținta dorită de atacatorii ruși. După modificările ulterioare, Lima a devenit un sistem capabil pentru a devia inclusiv rachetele balistice care navighează prin sisteme de sateliți GLONASS.

Despre Lima

Lima este un sistem de apărare și de război electronic dezvoltat de Cascade Systems, o companie ucraineană. Aceasta generază câmpuri puternice de bruiaj care perturbă navigația prin satelit.

Dacă semnalele sunt blocate, rachetele vor continua să zboare în mod inert, însă vor fi deviate cu 2 km la fiecare 100 de km parcurși încât că nu-și vor atinge ținta, scrie POLITICO.

Fiecare instalație Lima costă 58.000 de euro pentru a fi fabricată. Compania estimează că ar fi necesare între 30 și 100 de unități Lima pentru a proteja un oraș mare. Costul total: 5 milioane de euro. Este aproape valoarea unei singure rachete Patriot PAC-3.

Ucraina dezvoltă rachetele de croazieră Flamingo

Fire Point, o firmă ucraineană din industria tehnologiei apărării ce a fost înființată în 2022, după invazia rusă, s-a pus pe dezvoltat rachete de croazieră și drone cu rază lungă de atac.

Compania a produs până acum o serie de drone FP-1 care pot efectua lovituri în inima teritoriului Rusiiei și rachete de croazieră FP-5 Flamingo cu o rază de 3.000 km de atac.

Fiecare rachetă Flamingo costă între 500.000 și 1.09 milioane de dolari. În comparație, o rachetă Tomahawk din SUA costă între 1,5 milioane și 2,5 milioane de dolari. Și este cu mult mai ieftină decât fiecare rachetă Patriot.

Cea mai nouă armă de atac a Ucrainei a fost dezvăluită publicului în august 2025. Rachetele sunt produse în serie, iar obiectivul firmei este să producă 210 de unități pe lună.

