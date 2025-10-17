Președintele panamez avertizează că Ambasada SUA a amenințat cu anularea VIZELOR oficialilor din cauza influenței chineze

Președintele panamez, José Raúl Mulino, a declarat că Ambasada SUA a amenințat că va anula vizele oficialilor, în contextul în care Administrația Trump pune presiune pentru limitarea relațiilor diplomatice cu China.

Mulino a anunțat că un oficial american a „amenințat că va anula vizele”, adăugând că astfel de acțiuni „nu sunt coerente cu relația bună pe care vrea să o mențină cu Statele Unite”.

Ambasadorul SUA în Panama, Kevin Marino Cabrera, a declarat, joi, că „viza este un privilegiu, nu un drept”. Acesta a amintit de o reglementare americană anunțată în septembrie de Departamentul de Stat de a restricționa vizele pentru cetățenii din America Centrală care acționează în numele Partidului Comunist Chinez.

„Revocăm și refuzăm vizele în conformitate cu legile și reglementările, fără a ține cont de profesia sau poziția individului în guvern”, potrivit unui comunicat.

SUA a anulat vizele mai multor oficiali de la începutul anului

În septembrie, Departamentul de Stat al SUA a transmis că se angajează să contracareze influența Chinei în America Centrală și că va restricționa vizele pentru persoanele care au menținut relații cu Partidul Comunist Chinez sau au subminat democrația în regiune.

La începutul săptămânii, Administrația Trump a revocat vizele a șase străini acuzați de oficialii americani că au făcut comentarii batjocoritoare sau au minimalizat asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, potrivit agenției de presă The Associated Press.

În aprilie, fostul președinte al Costa Rica Oscar Arias a declarat că SUA i-a anulat viza. În iulie, vicepreședinta Congresului din Costa Rica a făcut același anunț.

Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a efectuat o vizită în Panama, în februarie, cerând statului să reducă imediat influența Chinei în regiune. Panama a negat ferm influența Chinei, dar a fost de acord cu presiunile SUA asupra companiei care operează porturi la ambele capete ale Canalului Panama.

Foto: Profimedia

