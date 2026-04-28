Prețul petrolului Brent a sărit 109 dolari, după eșecul negocierilor SUA – Iran. Criza din Strâmtoarea Ormuz continuă

Prețul petrolului Brent a trecut luni de pragul de 109 dolari pe baril, pe fondul eșecului noilor contacte diplomatice dintre Statele Unite și Iran, într-un context geopolitic tot mai fragil care reaprinde temerile privind aprovizionarea globală cu energie.

Cotațiile petrolului au înregistrat luni un salt puternic, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele două săptămâni, după ce tentativele de reluare a dialogului dintre Washington și Teheran s-au lovit din nou de un impas, scrie Aol.com.

Petrolul Brent, reperul internațional al pieței, a urcat la 109,1 dolari pe baril, în creștere cu 3,56%, în timp ce țițeiul american WTI a avansat la 96,93 dolari pe baril, marcând o apreciere de 2,68%.

Blocaj în negocierile SUA și Iran

Escaladarea prețurilor vine după ce administrația președintelui Donald Trump a renunțat la planurile de a-i trimite pe emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner în Pakistan pentru discuții indirecte cu Iranul.

În același timp, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, s-a deplasat la Islamabad, însă vizita nu a inclus întâlniri cu oficiali americani, semn că distanța diplomatică dintre cele două tabere rămâne considerabilă.

Potrivit analiștilor ING, lipsa unui progres real în negocieri amplifică presiunea asupra pieței petroliere, într-un moment în care oferta globală rămâne restrânsă, iar orice incertitudine geopolitică se traduce rapid în scumpiri.

Pe fondul noilor tensiuni, Goldman Sachs și-a revizuit în sus estimările privind evoluția petrolului, mizând pe o revenire mai lentă decât se anticipa a exporturilor prin Strâmtoarea Ormuz și a producției din statele din Golf.

Noua prognoză indică un preț mediu de 90 de dolari pe baril pentru Brent în trimestrul al patrulea, față de estimarea anterioară de 80 de dolari. Pentru WTI, banca estimează acum o medie de 83 de dolari pe baril, comparativ cu 75 de dolari în prognoza precedentă.

În ciuda blocajului diplomatic, Iranul ar fi transmis o nouă propunere către Statele Unite pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și pentru închiderea conflictului regional, sugerând totodată amânarea negocierilor nucleare.

