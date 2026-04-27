Trump transmite că este deschis negocierilor de pace cu Iranul: „Există un telefon, ne pot suna”. Teheranul caută sprijin și la Putin

Președintele Donald Trump a lansat un nou mesaj direct către Iran, spunând că Teheranul poate suna oricând dacă vrea negocieri pentru oprirea războiului. În paralel, ministrul iranian de Externe se îndreaptă spre Rusia pentru discuții cu Vladimir Putin, într-un moment critic pentru Orientul Mijlociu.

Conflictul care durează de două luni între Statele Unite, Israel și Iran intră într-o nouă fază diplomatică, dar și strategică, după ce Donald Trump a transmis public că ușa negocierilor rămâne deschisă, însă cu o condiție clară: Teheranul să renunțe definitiv la orice ambiție nucleară militară.

„Dacă vor să discute, pot veni la noi sau ne pot suna. Știți, există un telefon. Avem linii de comunicații bune și sigure. Ei știu ce trebuie să conțină acordul. Este foarte simplu: nu pot avea arme nucleare, altfel nu are rost să ne întâlnim”, a declarat președintele Donald Trump, potrivit Reuters.com.

Mesajul liderului de la Casa Albă vine într-un moment în care speranțele pentru reluarea negocierilor de pace s-au diminuat semnificativ, după ce Washingtonul a anulat o misiune diplomatică de nivel înalt în Pakistan, unde emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner urmau să poarte discuții indirecte cu reprezentanții iranieni.

Acum, speranțele unor negocieri care să ducă la o pace stabilă în Orientul Mijllociu au reapărut după ce publicația americană Axios a scris că Iranul ar fi transmis Statelor Unite, prin mediatori pakistanezi, o propunere surpriză pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea imediată și definitivă a războiului, lăsând negocierile nucleare pentru mai târziu. Casa Albă a transmis că analizează opțiunea venită de la Teheran.

Teheranul se întoarce spre Moscova

În paralel cu mesajele venite de la Washington, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avut un maraton diplomatic între Oman și Pakistan, înainte de a pleca spre Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin.

Vizita este văzută drept o încercare a Teheranului de a-și consolida sprijinul geopolitic într-un moment în care blocada maritimă americană și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz pun o presiune uriașă pe economia iraniană.

Potrivit oficialilor iranieni, Abbas Araghchi a discutat în Oman despre securitatea navigației în zonă și despre crearea unui cadru regional de securitate „fără interferențe externe”.

De asemenea, presa iraniană susține că în discuțiile cu mediatorii pakistanezi s-a vorbit despre un nou regim juridic pentru Strâmtoarea Ormuz, ridicarea blocadei navale și garanții împotriva unor noi atacuri militare.

Blocajul negocierilor începe deja să producă unde de șoc pe piețele internaționale. Prețul petrolului a urcat, dolarul s-a întărit ușor, iar piețele bursiere au reacționat negativ, pe fondul temerilor că tensiunile din Golf pot afecta una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Prin Strâmtoarea Ormuz trece în mod normal aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol, iar orice blocaj prelungit riscă să lovească direct economia mondială, alimentând inflația și încetinind creșterea economică globală.

În același timp, Donald Trump se confruntă cu presiuni interne tot mai mari pentru a pune capăt unui conflict costisitor și tot mai nepopular în rândul americanilor.

Pe de altă parte, Teheranul insistă că nu va accepta „negocieri impuse” sub amenințare militară sau blocadă economică.

