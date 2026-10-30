Petrolul se apropie de a patra lună consecutivă de scumpiri. Barilul Brent depășește 117 dolari după un nou atac în Strâmtoarea Ormuz

Prețul petrolului a înregistrat vineri o nouă creștere semnificativă, barilul Brent depășind pragul de 117 dolari și se îndreaptă spre a patra lună consecutivă de scumpiri. Criza petrolului este alimentată de escaladarea războiului dintre Statele Unite și Iran, dar și de un nou atac cu explozibili asupra unui petrolier în Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru comerțul global cu țiței, transmite Reuters.

Vineri, contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare în luna decembrie au urcat cu 2,26 dolari, adică un avans de 2%, ajungând la 117,14 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 1,94 dolari, atingând cotația de 103,94 dolari pe baril. La nivelul întregii luni octombrie,petrolul Brent se îndreaptă spre o creștere generală de 13%, în timp ce WTI vizează un avans de 15%.

Atac cu mine magnetice asupra unui petrolier

Incertitudinea de pe piețe a fost amplificată de un incident major raportat vineri. Un petrolier care traversa Strâmtoarea Ormuz a fost lovit de dispozitive explozive atașate direct de corpul navei, acțiunea fiind desfășurată de pe o ambarcațiune de mici dimensiuni, potrivit Autorității Britanice pentru Operațiuni Comerciale Maritime (UKMTO).

Deși autorii atacului nu au fost încă identificați oficial, surse din industria maritimă susțin că acesta este primul atac reușit cu mine magnetice în zonă de la declanșarea conflictului deschis dintre SUA și Iran, în luna februarie a acestui an.

Tensiuni majore în Orientul Mijlociu. Atacuri ale rebelilor Houthi

Tensiunile din zonă au escaladat și mai mult după atacurile revendicate joi de rebelii Houthi din Yemen asupra unor infrastructuri energetice vitale din Arabia Saudită. Printre ținte s-au numărat rafinăriile Ras Tanura și Rabigh, precum și uriașul complex petrolier Abqaiq, operat de gigantul de stat Saudi Aramco.

O coaliție militară condusă de Arabia Saudită a confirmat, totodată, că a reușit să intercepteze o rachetă de croazieră lansată de gruparea Houthi.

Donald Trump și eforturile diplomatice mediate de Qatar

În paralel cu acțiunile militare, continuă eforturile diplomatice menite să reducă tensiunile. Mai mulți mediatori din Qatar au revenit vineri la Teheran pentru a purta discuții tehnice privind un posibil acord între Washington și regimul iranian.

Pe plan politic, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că vicepreședintele JD Vance a contactat autoritățile iraniene pentru a discuta despre furnizarea de materiale medicale. Teheranul a confirmat primirea unei scrisori oficiale de la Washington, însă nu a formulat încă un răspuns.

Avertismentul analiștilor. Există riscul întreruperii bruște a livrărilor de țiței

Experții financiari atrag atenția că situația rămâne extrem de fragilă. Giovanni Staunovo, analist la grupul financiar UBS, consideră că riscul unei escaladări militare și al întreruperii bruște a livrărilor de țiței rămâne ridicat, în ciuda inițiativelor diplomatice în curs. Climatul de nesiguranță este atât de ridicat încât giganți din industrie precum ExxonMobil și Chevron și-au anulat deplasările executivilor la o importantă conferință petrolieră programată săptămâna viitoare în Emiratele Arabe Unite.

La rândul său, Ole Hansen, director pentru strategia mărfurilor la Saxo Bank, a precizat că investitorii devin tot mai prudenți pe măsură ce se apropie alegerile din SUA. Unii analiști iau în calcul posibilitatea reluării atacurilor americane asupra Iranului după scrutin, ceea ce ar bulversa din nou lanțurile de aprovizionare.

Potrivit Saxo Bank, volatilitatea va fi cuvântul de ordine în următoarele săptămâni. Banca estimează că,inclusiv după încheierea conflictului, cotațiile țițeiului ar putea rămâne blocate într-un interval ridicat de 70–90 de dolari pe baril (față de media de 60–70 de dolari de dinaintea războiului), pe fondul nevoii globale de refacere a stocurilor strategice.