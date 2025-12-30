Prima femeie prim-ministru al Bangladeshului a murit la vârsta de 80 de ani

Prima femeie prim-ministru al Bangladeshului, Khaleda Zia, a murit după o boală prelungită, a anunțat marți Partidul Naționalist din Bangladesh, partid de opoziție.

A murit prima femeie prim-ministru al Bangladeshului

Khaleda, în vârstă de 80 de ani, suferea de ciroză hepatică avansată, artrită, diabet și probleme pulmonare și cardiace, au declarat medicii ei, potrivit Reuters.

Ea s-a confruntat cu cazuri de corupție despre care a spus că au fost motivate politic, dar în ianuarie 2025, Curtea Supremă a achitat-o ​​pe Zia în ultimul caz de corupție, ceea ce i-ar fi permis să candideze la alegerile din februarie, conform CNN.

Khaleda Zia se întorsese în țară în luna mai, după ce urmase un tratament medical în Regatul Unit.

Zia a fost căsătorită cu președintele Ziaur Rahman, care a fost ucis în timpul unei lovituri de stat din 1981. Zia a contribuit apoi la construirea unei mișcări de masă împotriva dictatorului militar, care a fost în cele din urmă înlăturat de la putere în 1990.

Ea a câștigat primul mandat în 1991 și a fost învestită din nou din 2001.