Prima femeie prim-ministru al Bangladeshului a murit la vârsta de 80 de ani

30 dec. 2025, 07:31, Știri externe
Prima femeie prim-ministru al Bangladeshului, Khaleda Zia, a murit după o boală prelungită, a anunțat marți Partidul Naționalist din Bangladesh, partid de opoziție.

Khaleda, în vârstă de 80 de ani, suferea de ciroză hepatică avansată, artrită, diabet și probleme pulmonare și cardiace, au declarat medicii ei, potrivit Reuters.

Ea s-a confruntat cu cazuri de corupție despre care a spus că au fost motivate politic, dar în ianuarie 2025, Curtea Supremă a achitat-o ​​pe Zia în ultimul caz de corupție, ceea ce i-ar fi permis să candideze la alegerile din februarie, conform CNN.

Khaleda Zia se întorsese în țară în luna mai, după ce urmase un tratament medical în Regatul Unit.

Zia a fost căsătorită cu președintele Ziaur Rahman, care a fost ucis în timpul unei lovituri de stat din 1981. Zia a contribuit apoi la construirea unei mișcări de masă împotriva dictatorului militar, care a fost în cele din urmă înlăturat de la putere în 1990.

Ea a câștigat primul mandat în 1991 și a fost învestită din nou din 2001.

