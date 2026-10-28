Trafic modificat pe Autostrada Bucureștiului. Ce rute ocolitoare au la dispoziție șoferii care circulă spre Constanța

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) București anunță că șoferii care circulă pe Autostrada Bucureștiului (A0) și intenționează să intre pe Autostrada Soarelui (A2), în direcția Constanța, vor avea de urmat un traseu alternativ. O bretea de legătură dintre cele două șosele va fi închisă temporar pentru efectuarea unor lucrări la carosabil.

DRDP București spune că restricțiile vor fi aplicate în perioada 28 octombrie, ora 09:00 – 29 octombrie, ora 12:00, vizată fiind breteaua directă care permite accesul de pe A0 pe A2, către Constanța.

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Unde se închide circulația și cât durează restricțiile

Potrivit administratorului drumului, circulația va fi suspendată pe bretaua situată la kilometrul 35+240 al autostrăzii A0, Calea 2, care asigură coborârea către Autostrada A2, pe sensul de deplasare spre Constanța. Măsura va fi în vigoare timp de aproximativ 27 de ore, interval în care echipele de intervenție vor executa lucrări de frezare a stratului rutier existent și de așternere a unor noi mixturi asfaltice.

Restricția privește doar această bretea de conexiune, nu închiderea integrală a circulației pe cele două autostrăzi.

Ce rută alternativă au șoferii care merg spre Constanța

Pentru șoferii care vor să continue deplasarea către Constanța, DRDP București a stabilit o rută ocolitoare prin intermediul celorlalte bretele ale nodului rutier de tip treflă, realizat la intersecția autostrăzilor A0 și A2.

Astfel, conducătorii auto care circulă pe A0 vor trebui să urmeze următorul traseu:

La kilometrul 52+400 al A0, vor coborî pe Autostrada A2, Calea 2, în zona kilometrului 13+400;

La kilometrul 13+100 al A2, vor utiliza breteaua de ieșire pentru a reveni pe A0, la kilometrul 52+400;

Ulterior, la kilometrul 52+800 al A0, vor coborî pe A2, Calea 1, în zona kilometrului 13+300, continuând deplasarea spre Constanța.

Recomandările autorităților pentru participanții la trafic

Reprezentanții DRDP București le solicită conducătorilor auto să manifeste prudență în zona nodului rutier și să respecte indicatoarele și semnalizarea temporară amplasate pe durata lucrărilor.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să urmărească atent direcțiile de deplasare, în special în apropierea bretelelor de acces și ieșire, pentru a evita încadrarea greșită pe traseu.