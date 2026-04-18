Primul mesaj al liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, după blocarea Strâmtorii Ormuz

Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Israelului, a transmis sâmbătă un mesaj pe Telegram în care a vorbit despre continuarea „rezistenței” împotriva Statelor Unite și Israelului. Mesajul acestuia a venit imediat după ce navele iraniene au închis din nou Strâmtoarea Ormuz.

Primul mesaj al liderului suprem Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei a publicat mesajul pe Telegram sâmbătă, cu prilejul Zilei Armatei. În text, el a afirmat că Iranul va continua rezistența împotriva a ceea ce el a numit „cele două armate aflate în prima linie a necredinței și a aroganței”.

În același mesaj, potrivit Al Jazeera, Mojtaba Khamenei a susținut că dronele iraniene „lovesc criminalii americani și sioniști ca fulgerul”.

El a mai afirmat că: „curajoasa sa marină este gata să le facă dușmanilor să guste amărăciunea unor noi înfrângeri”.

Liderul iranian a încadrat actualul context într-o perspectivă istorică mai largă, făcând trimitere la Revoluția Islamică din 1979. Acesta a prezentat conflictul actual ca parte a unei continuități, legându-l de ceea ce Teheranul numește „războaie impuse”.

Condoleanțe familiilor celor uciși

Mojtaba Khamenei a transmis și condoleanțe familiilor celor uciși, referindu-se la conflict drept: „războiul impus de Statele Unite și de regimul sionist împotriva marii națiuni iraniene”.

În același mesaj, el a lăudat armata iraniană pentru modul în care „a apărat cu curaj teritoriul, apele și steagul care îi aparțin”.

Mojtaba Khamenei nu a mai apărut în public de la desemnarea sa ca succesor al tatălui său, Ali Khamenei. Ali Khamenei a fost ucis într-un atac aerian comun atribuit Statelor Unite și Israelului, la începutul conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu la finalul lunii februarie.

Mesajul liderului iranian a fost transmis la scurt timp după ce presa de la Teheran a anunțat reluarea controlului strict asupra Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit Sky News, măsura vine în contextul menținerii blocadei americane asupra porturilor iraniene.

