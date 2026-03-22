Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale, declarat nevinovat în urma unei anchete privind presupuse abateri de natură sexuală

Mihai Tănase
Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale, declarat nevinovat în urma unei anchete privind presupuse abateri de natură sexuală
Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan - Foto: Profimedia images

Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, a fost declarat nevinovat în urma unei anchete privind o serie de acuzații acuzații de „comportament sexual necorespunzător”. 

Karim Khan, procuror-șef al Curții Penale Internaționale, a fost absolvit de orice vină de către un complet de judecători, în urma unei anchete privind presupuse abateri de natură sexuală, potrivit unui raport citat de publicația Middle East Eye.

Ancheta a fost declanșată după ce, în noiembrie 2024, un membru al biroului său a formulat acuzații împotriva sa, urmate ulterior de mărturia unei a doua femei, care a susținut că ar fi fost supusă unui „asalt constant” de avansuri. În urma analizării cazului, judecătorii au concluzionat că nu există dovezi care să susțină acuzațiile.

„Comisia este de părere, în unanimitate, că constatările factuale ale OIOS nu stabilesc abateri sau încălcări ale îndatoririlor în conformitate cu cadrul relevant”, se arată în raportul citat.

Investigația a fost realizată de Biroul Serviciilor de Supraveghere Internă al ONU, la solicitarea Biroului Adunării Statelor Părți. Raportul confidențial a fost transmis pe 9 martie și urmează să fie analizat oficial în cadrul procedurilor interne ale curții.

Conform regulamentului, dacă nu sunt identificate abateri, ancheta ar trebui închisă. Biroul are la dispoziție termene clare pentru evaluare și decizie finală, iar Karim Khan va avea posibilitatea să răspundă formal concluziilor.

Procurorul-șef a negat constant acuzațiile și s-a retras temporar din funcție în luna mai, în așteptarea rezultatelor anchetei. În această perioadă, atribuțiile sale au fost preluate de adjuncți.

Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu, numele grele din anchetele lui Karim Khan

Acuzațiile la adresa lui Khan au apărut într-un moment delicat, în care biroul său desfășura investigații de amploare privind presupuse crime de război și genocid. Printre acestea se numără solicitarea de mandate de arestare pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și fostul ministru al apărării Yoav Gallant, pentru „răspundere penală” în legătură cu presupuse crime în Gaza.

De asemenea, Karim Khan a cerut mandate de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin și alți oficiali ruși, în legătură cu deportarea copiilor ucraineni în contextul războiului din Ucraina.

