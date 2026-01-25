Prima pagină » Știri externe » Proiectul „NEOM” va fi remodelat de prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Costurile planului original erau prea mari

25 ian. 2026, 19:54, Știri externe
După ce a decis să reorienteze fondul suveran de investițiiu în valoare de 925 de miliarde de dolari de la proiectele imobiliare gigantice, prințul moștenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman s-a decis totuși să nu abandoneze în totalitate proiectul NEOM, prezentat în cadrul planului „Vision 2030” pentru dezvoltarea Arabiei Saudite. Va fi însă un oraș futurist mai „modest”. 

Bin Salman s-a decis să remodeleze proiectul pentru construirea primului oraș futurist din provincia Tabuk  după ani de întârzieri, în care bugetul a fost deseori depășit din cauza costurilor mult mai mari decât erau prefigurate. Potrivit Financial Times , prințul a regândit ca orașul viitorului să fie construit la o scară mai mică.

Sunt semne clare că familia regală Saud de la Riad a luat la cunoștință că proiectul, așa cum a fost planificat inițial, era prea „ambițios” raportat chiar și la averea sa de 1,4 trilioane de dolari.

NEOM va fi construit, dar la scară mai mică

NEOM urma să construit ca un oraș linear, de-a lungul coastei Mării Roșii, având dimensiunea statului belgian și fiind alimentat în mare din „energiile verzi” (în special de panouri solare). Pentru că proiectul nu era fezabil financiar și energetic, planul construcției a fost refăcut, însă chiar și așa, prințul încă vrea să facă din NEOM un hub pentru centre de date. Bin Salman își dorea să construiască NEOM ca un oraș „inteligent” și vertical care ar fi inclus hoteluri, clădiri de birouri, mall-uri, stadioane de fotbal, toate construite pe vertical în stilul unui oraș cyberpunk, dar „eco”.

Epicentrul orașului, „The Line”, trebuia să fie întins pe o lungime de 170 de km, cu o înălțime de 500 de metri și cu o grosime de 200 de metri, și care ar fi trebuit să găzduiască 9 milioane de locuitori. Nu ar fi existat niciun automobil, fiind proiectat ca o așezare urbană cu „0% emisii de dioxid de carbon”

.

Prințul visează ca Arabia Saudită să devină un „jucător important în domeniul inteligenței artificiale” la nivel mondial. El mai are să pregătească găzduirea expoziției internaționale din 2030, precum și desfășurarea Campionatului Mondial de Fotbal din 2034.

Planul original nu era fezabil, ci mai degrabă fantezist

Când a văzut conceptele artistice 3D ale orașului, arhitectul Etienne Bou-Abdo a luat în derâdere proiectul, declarând că „imaginile 3D prezentate nici măcar nu sunt imagini cu arhutectură 3D, iar designerii proiectului ar fi mai degrabă designeri de jocuri video”.

„Planul include o grămadă de tehnologii pe care nu le avem deloc azi”, a spus arhitectul, potrivit publicației The Sun.

Orașul trebuia să fie finalizat în anul 2045. Dacă s-ar fi respectat planurile inițiale, construirea orașului NEOM ar fi necesitat 20% din producția globală de oțel.  Prințul mai spera să construiască și o stațiune de schi în munții peninsulei arabe unde ar urma să găzduiască Jocurile Olimpice Asiatice de Iarnă din 2029. Riad a anunțat ulterior că stațiunea ce trebuia să se numească „Trojena” nu va mai găzdui jocurile de iarnă.

Sursa Foto: NEOM/Wikipedia Commons

