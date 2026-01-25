Prima pagină » Știri externe » Atacurile Rusiei au devastat rețeaua energetică a Ucrainei: milioane de oameni sunt fără căldură la -20°C. „Corturi de încălzire”, instalate la Kiev

25 ian. 2026, 13:46, Știri externe
În mijlocul celei mai grele ierni din timpul războiului, milioane de ucraineni nu își pot pregăti mese calde și nu își pot încălzi locuințele din cauza atacurilor rusești care au devastat rețeaua energentică a țării. Temperaturile au scăzut și până la -20°C în ultimele săptămâni, iar meteorologii avertizează că urmează o vreme și mai aspră, relatează The Independent.

În ultima perioadă, Rusia a vizat Ucraina cu atacuri susținute asupra centralelor electrice, rețelelor energetice și nodurilor de încălzire, afectând inclusiv sistemele de încălzire și pompele de apă.

În urma atacurilor rusești din 20 ianuarie, aproximativ 5.600 de clădiri de apartamente din Kiev au rămas fără încălzire. Potrivit The Independent, se crede că aproape jumătate din Kiev a rămas fără încălzire și energie electrică, fiind afectați aproximativ un milion de oameni.

Situația este atât de gravă încât orașul a instalat „corturi de încălzire” pentru a ajuta oamenii să se încălzească în temperaturile scăzute.

 Zelenski, a declarat situația drept o „urgență energetică“

Echipele de specialiști au lucrat zi și noapte pentru a remedia situația, totuși zecii de mii de apartamente din Kiev sunt încă afectate.

Aproximativ 1.700 de blocuri de apartamente din capitala Ucrainei, Kiev, erau încă fără încălzire în urma unui atac cu rachete și drone rusești de la începutul acestei săptămâni, a declarat, duminică, primarul Kievului, Vitalii Klitschko.

Pentru că nu era de ajuns, Rusia a lansat și sâmbătă un atac amplu asupra sistemului energetic al Ucrainei, zguduind Kievul cu explozii peste noapte și lăsând 1,2 milioane de proprietăți fără curent electric în toată țara în timpul temperaturilor sub zero grade de iarnă.

„Începând de ieri seară, lucrătorii din cadrul utilităților și companiile energetice au restabilit alimentarea cu căldură la peste 1.600 de clădiri. Aceștia continuă să lucreze pentru a restabili serviciile la locuințele locuitorilor din Kiev”, a declarat Klitschko pe canalul său de Telegram.

Viceprim-ministrul Oleksii Kuleba a declarat sâmbătă că peste 3.200 de clădiri din Kiev erau fără încălzire pe seară târziu, față de 6.000 de dimineață.

UE trimite generatoare de urgență

Vineri, Comisia Europeană a mobilizat 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane de euro, din rezervele strategice ale UE, pentru a restabili alimentarea cu energie a spitalelor, adăposturilor și serviciilor esențiale. Potrivit comunicatului oficial, generatoarele – puse la dispoziție din rezervele strategice rescEU găzduite în Polonia – vor fi distribuite de Ministerul pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, în cooperare cu Crucea Roșie Ucraineană, către comunitățile cele mai afectate.

Negocieri fără progrese la Abu Dhabi

Atacul din capitala Ucrainei de ieri a avut loc exact în momentul în care negociatorii ucraineni, ruși și americani discutau la Abu Dhabi opțiuni pentru încheierea războiului. Negocierile de două zile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, au marcat primele astfel de discuții de la izbucnirea războiului în februarie 2022, dar s-au încheiat sâmbătă fără progrese semnificative. Regiunea Donbas, inclusiv regiunile Donețk și Luhansk, ocupate în mare parte de Rusia, rămân un punct de conflict pentru ambele țări.

