Miruță, torpilat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, după declarațiile despre Ceaușescu. „Este inadmisibil”

25 ian. 2026, 20:21, Actualitate
Miruță, torpilat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, după declarațiile despre Ceaușescu.
Radu Miruță / sursă foto: Alexandru Dobre / MEDIAFAX FOTO

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a reacționat față de afirmațiile Ministrului Apărării, Radu Miruță, făcute în timpul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, referitoare la Nicolae Ceaușescu și „patriotismul” acestuia.

Radu Miruță, declarații controversate la Digi24

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a generat un val de critici după ce l-a asociat pe Nicolae Ceaușescu cu o formă de „patriotism”.

„Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a spus ministrul în fața gazdelor emisiunii, Florin Negruțiu și Claudiu Pândaru.

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”, a declarat oficialul.

„V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”, a spus ministrul.

„Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”, a concluzionat Miruță.

IICCMER: Radu Miruță să adreseze scuze

„Am luat act cu îngrijorare de afirmațiile Ministrului Apărării, domnul Radu Miruță, făcute în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi 24, referitoare la dictatorul Nicolae Ceaușescu și la conceptul de patriotism atribuit acestuia.

În contextul în care România se confruntă cu un val extins de nostalgie comunistă, cu un procent de 62,2% dintre cetățeni care consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun, astfel de afirmații devin alarmante și periculoase.

Este inadmisibil ca, dintr-o poziție de vârf a Statului român, să apară astfel de declarații, care nu doar că neagă adevărul istoric, ci adâncesc rănile trecutului nostru comunist. Aceste afirmații riscă să legitimeze și să relativizeze ororile regimului dictatorial și să contribuie la perpetuarea unei imagini distorsionate despre o dictatură responsabilă de suferințe și tragedii.

În numele memoriei victimelor regimului ilegitim și criminal comunist, IICCMER îi solicită Ministrului Apărării să adreseze public scuze tuturor celor care au suferit în timpul regimului comunist, precum și față de toți cetățenii acestei țări care cred în valorile democrației și în adevărul istoric.”, este mesajul IICCMER (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc).

Mediafax Foto / Alexandru Dobre

