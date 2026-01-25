Prima pagină » Actualitate » Ciucu: „O să opereze ANAF-ul transportul, dacă o să ne ia tramvaiele și autobuzele”. Primarul avertizează că STB riscă să fie executată silit

Ciucu: „O să opereze ANAF-ul transportul, dacă o să ne ia tramvaiele și autobuzele". Primarul avertizează că STB riscă să fie executată silit

25 ian. 2026, 21:18, Actualitate

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a atras atenția asupra situației financiare grave a Primăriei Municipiului București, care se confruntă cu datorii uriașe către companiile aflate în subordine, printre care și STB și Termoenergetica.

Într-o intervenție pentru Antena 3 CNN, Ciucu a explicat că datoriile Primăriei sunt de aproximativ 3 miliarde de lei și a subliniat că acest lucru ar putea duce la executarea silită a STB-ului de către ANAF.

Primarul a adăugat că, după efectuarea plăților urgente și achitarea salariilor la STB, Primăria Capitalei mai dispune de doar 5 milioane de lei în buget pentru luna ianuarie. „După ce am făcut plățile urgente, către domnul Costanda, alte datorii, după ce am plătit salariile la STB, mai avem undeva la 5 milioane de lei în buget. Sunt oameni care au mai mult decât 5 milioane în conturi. Cauzele sunt structurale. Este un buget de bazar, care se negociază în coaliție și eu voi pleda pentru o formulă bugetară echilibrată între Primăria Generală și sectoare, în raport cu competențele și responsabilitățile pe care le avem fiecare, care să fie predictibile pe 10 ani de zile”, a explicat Ciprian Ciucu.

STB și Termoenergetica riscă executarea silită

Ciprian Ciucu a mai subliniat că datoriile mari acumulate de STB pot duce la executarea silită a acestei companii de către ANAF. ”Nicușor Dan nu a mințit. Eu am găsit datorii mai mari. Când a spus declarația asta? E foarte important când a spus. Ceea ce pot eu să vă zic. Nu a mințit când a spus ca a plătit datorii. S-au acumulat alte datorii. O să vă dau niște cifre. Datorii raportate la ANAF de către STB, în 2024 avea un miliard două sute STB, 1,2 miliarde de lei are datorii primăria la STB. A făcut un mecanism prin care avem gaj troleibuze și putem fi executați. Aceste datorii înseamnă contribuțiile pentru salariați. În fiecare lună, primăria capitalei trebuie să plătească către ANAF.

S-au acumulat între timp datoriile și nu greșesc dacă spun că avem 1,5 sau 1,6 miliarde de lei datorii STB la ANAF. Primăria trebuie să plătească subvenția. Putem fi executați dacă nu plătim aceste datorii. Nu s-au plătit contribuții angajaților la ANAF pentru că nu avea de unde. În fiecare lună, Primăria Capitalei trebuie să plătească 100 de milioane către ANAF în fiecare lună. Poate o să opereze ANAF-ul STB dacă o să ne ia tramvaiele și autobuzele”, a declarat primarul general.

În ceea ce privește Termoenergetica, Ciucu a menționat că datoriile companiei către ANAF au crescut constant, ajungând la aproximativ 1,5 miliarde de lei în 2024. „La Termoenergetica, datoriile raportate la ANAF au crescut în permanență, în 2024 avem undeva la 1,5 miliarde de lei. 3 miliarde sunt datorii numai ale companiilor municipale către ANAF”, a adăugat primarul.

