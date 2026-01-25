Pană de curent gravă în capitala Groenlandei. Nuuk a rămas fără apă și internet, după ce guvernul a publicat o broșură cu „pregătirea pentru dezastre“

Electricitatea a revenit în capitala Groenlandei, duminică, după o pană de curent masivă de peste noapte cauzată de o defecțiune a transmisiei, provocată, la rândul ei, de vânturile puternice, a anunțat compania de utilități de stat Nukissiorfiit, potrivit CNA.

„Întregul oraș are acum din nou electricitate, apă și încălzire”, a declarat Nukissiorfiit pe Facebook duminică dimineață.

Reporterii AFP au observat că orașul Nuuk, cu o populație de aproximativ 20.000 de locuitori și alimentat în mare parte de o centrală hidroelectrică, a rămas fără electricitate sâmbătă în jurul orei 22:30 (ora 02:30 a României n.r.)

De asemenea, noaptea trecută, utilizatorii rețelelor sociale au început să semnaleze o pană de curent bruscă care a avut loc în același timp, a raportat ziarul groenlandez Sermitsiaq.

Compania de utilități a postat pe Facebook că vânturile puternice de la centrala hidroelectrică principală din Buksefjord au provocat „o eroare la linia noastră de transmisie” și că se lucrează la restabilirea energiei electrice cu ajutorul unui generator de de urgență.

Sermitsiaq a raportat că în unele zone au fost afectate și aprovizionarea cu apă, precum și conexiunea la internet. Compania de utilități a îndemnat populația să utilizeze cu moderație aparatele electrice.

Guvernul îndeamnă locuitorii să fie pregătiți pentru dezastre

Întreruperea a survenit imediat după ce guvernul a publicat o broșură cu detalii despre pregătirea pentru dezastre, care încuraja locuitorii Groenlandei să stocheze apă potabilă, alimente, medicamente, haine groase și dispozitive de comunicare alternative suficiente pentru a rezista cel puțin cinci zile.

Guvernul a subliniat că aceste recomandări nu erau o expresie a faptului că o criză era iminentă. Dar Groenlanda, un teritoriu semi-autonom al Danemarcei, a fost în centrul atenției geopolitice timp de săptămâni întregi, pe fondul amenințărilor tot mai intense ale președintelui american Donald Trump de a ocupa insula.

Cadru „pe termen lung”

Trump părea să dea parțial înapoi la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, afirmând că a exclus posibilitatea de a cuceri Groenlanda cu forța. El și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit asupra unui cadru „pe termen lung” pentru un acord viitor care să implice Groenlanda și regiunea arctică, a declarat președintele.

Prim-ministrul Groenlandei Jens-Frederik Nielsen a declarat că o mare parte din presupusul acord era neclară, inclusiv dacă Trump ar fi încercat să preia controlul asupra teritoriului din apropierea bazelor militare americane, așa cum sugerau unele rapoarte.

„Nu știu ce conține acordul sau înțelegerea referitoare la țara mea”, a spus Nielsen. „Dar suveranitatea este o linie roșie”, a adăugat el.

