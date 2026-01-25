Prima pagină » Știri externe » Trump sugerează că Iranul ar putea fi pus sub embargou după ce a trimis o „armadă” în Golful Persic: „Sper să nu le folosim”

Trump sugerează că Iranul ar putea fi pus sub embargou după ce a trimis o „armadă” în Golful Persic: „Sper să nu le folosim”

25 ian. 2026, 18:53, Știri externe
Trump sugerează că Iranul ar putea fi pus sub embargou după ce a trimis o „armadă” în Golful Persic: „Sper să nu le folosim”

Președintele SUA Donald Trump a anunțat trimiterea mai multor nave de luptă spre Iran.
“Sper să nu trebuiască să le folosim”, a spus Trump.

“O grămadă de oameni au fost uciși în Iran, dar este o diferență între o grămadă și 20.000 – ne vom da seama cumva. Trimitem armamentul spre ei”, a adăugat președintele care a amenințat Iranul cu atacuri militare dure dacă vor fi uciși protestatari pașnici.

Potrivit ONU, bilanțul persoanelor ucise în reprimarea protestelor de către regimul clerical s-ar ridica la 30.000.

Analizând ultima declarație a lui Trump , un expert susține că SUA ar putea supune Iranul la un embargou total, fiind o mișcare strategică mai de preferat decât “atacurile militare cinetice.”

Oficialii regimului clerical au amenințat Israelul și SUA cu “represalii”. Bazele militare americane din Orientul Mijlociu, precum și Israelul, ar putea fi vizate de atacuri cu rachete iraniene.

Între timp, ca măsură de precauție,  Marea Britanie a staționat patru aeronave de luptă RAF Typhoon în Qatar. Aeronavele sunt dotate cu rachete MBDA Meteor aer-aer, cu capacitatea de a intercepta rachete sau drone iraniene, dar și cu rachete de rază scurtă ASRAAM.

Mai multe companii aeriene vest-europene au anulat zborurile către mai multe țări din Orientul Mijlociu pe măsură ce tensiunile dintre Iran și Israel s-au intensificat.
Ministerul de Externe al Turciei a avertizat că Israelul ar putea lansa un nou atac la scară largă împotriva Iranului după războiul de 12 zile din iunie 2025.

Sursa Foto: Shutterstock/Profimedia

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI La 5 ani de la lovitura de stat, junta militară organizează alegeri în Myanmar. Pe buletinele de vot predomină un partid militarist
17:48
La 5 ani de la lovitura de stat, junta militară organizează alegeri în Myanmar. Pe buletinele de vot predomină un partid militarist
CONTROVERSĂ Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un cetățean. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă
16:18
Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un cetățean. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă
LIVE UPDATE 🚨 O furtună de zăpadă „catastrofală” lovește SUA: 23 de state declară stare de urgență, peste 13 mii de zboruri anulate, sute de mii de case fără curent
15:00
🚨 O furtună de zăpadă „catastrofală” lovește SUA: 23 de state declară stare de urgență, peste 13 mii de zboruri anulate, sute de mii de case fără curent
FLASH NEWS Atacurile Rusiei au devastat rețeaua energetică a Ucrainei: milioane de oameni sunt fără căldură la -20°C. „Corturi de încălzire”, instalate la Kiev
13:46
Atacurile Rusiei au devastat rețeaua energetică a Ucrainei: milioane de oameni sunt fără căldură la -20°C. „Corturi de încălzire”, instalate la Kiev
FLASH NEWS Pană de curent gravă în capitala Groenlandei. Nuuk a rămas fără apă și internet, după ce guvernul a publicat o broșură cu „pregătirea pentru dezastre“
12:51
Pană de curent gravă în capitala Groenlandei. Nuuk a rămas fără apă și internet, după ce guvernul a publicat o broșură cu „pregătirea pentru dezastre“
FLASH NEWS Proteste violente în capitala Albaniei: Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în Guvern. 11 polițiști răniți
12:16
Proteste violente în capitala Albaniei: Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în Guvern. 11 polițiști răniți
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Cancan.ro
Alimentele care duc la boli fatale. Dr. Sava trage semnalul de alarmă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Experții cer renunțarea la măștile chirurgicale în spitale: „Sunt depășite și oferă protecție insuficientă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe