Trump sugerează că Iranul ar putea fi pus sub embargou după ce a trimis o „armadă” în Golful Persic: „Sper să nu le folosim”

Președintele SUA Donald Trump a anunțat trimiterea mai multor nave de luptă spre Iran.

“Sper să nu trebuiască să le folosim”, a spus Trump.

“O grămadă de oameni au fost uciși în Iran, dar este o diferență între o grămadă și 20.000 – ne vom da seama cumva. Trimitem armamentul spre ei”, a adăugat președintele care a amenințat Iranul cu atacuri militare dure dacă vor fi uciși protestatari pașnici.

Potrivit ONU, bilanțul persoanelor ucise în reprimarea protestelor de către regimul clerical s-ar ridica la 30.000.

Analizând ultima declarație a lui Trump , un expert susține că SUA ar putea supune Iranul la un embargou total, fiind o mișcare strategică mai de preferat decât “atacurile militare cinetice.”

Oficialii regimului clerical au amenințat Israelul și SUA cu “represalii”. Bazele militare americane din Orientul Mijlociu, precum și Israelul, ar putea fi vizate de atacuri cu rachete iraniene.

Între timp, ca măsură de precauție, Marea Britanie a staționat patru aeronave de luptă RAF Typhoon în Qatar. Aeronavele sunt dotate cu rachete MBDA Meteor aer-aer, cu capacitatea de a intercepta rachete sau drone iraniene, dar și cu rachete de rază scurtă ASRAAM.

Mai multe companii aeriene vest-europene au anulat zborurile către mai multe țări din Orientul Mijlociu pe măsură ce tensiunile dintre Iran și Israel s-au intensificat.

Ministerul de Externe al Turciei a avertizat că Israelul ar putea lansa un nou atac la scară largă împotriva Iranului după războiul de 12 zile din iunie 2025.

