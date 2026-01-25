Emil Boc, dans înfocat de Ziua Unirii, la Cluj. Imaginile care vor deveni virale

Emil Boc (59 de ani) a fost prezent pe 24 ianuarie 2026, de Ziua Unirii Principatelor Române, la evenimentul organizat în Cluj-Napoca. Primarul a ținut un discurs la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din centrul orașului. De altfel, a încărcat un videoclip în care apare în timpul unui dans înfocat.

Emil Boc a încărcat un videoclip pe pagina oficială de Facebook în timp ce dansează de Ziua Unirii. Videoclipul poate fi urmărit mai sus. Primarul municipiului Cluj-Napoca a ținut ritmul, a zâmbit și s-a bucurat de moment. În dreptul videoclipului de pe Facebook, a ținut să transmită și un mesaj.

Emil Boc a ținut ritmul de Ziua Unirii

„Frumos e jocul popular românesc! Mulțumesc clujencelor care m-au învățat să dansez mai bine jocul popular tradițional! Imagini de ieri, de la spectacolul de muzică populară dedicat Zilei Unirii Principatelor Române!”, a scris primarul alături de filmare.

„Fără 24 ianuarie 1859 nu ar fi existat 1 Decembrie 1918. De aceea, acest moment este esențial pentru istoria noastră și pentru ceea ce suntem astăzi ca națiune. (…) Unitatea a fost și rămâne cea mai bună formă de apărare și cea mai sigură investiție în viitorul nostru”, a declarat Emil Boc, scrie actualdecluj.ro.

Sursă video: Facebook Emil Boc