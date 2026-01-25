Prima pagină » Actualitate » Ce au pățit cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan de Ziua Unirii. Amenzi totale de 38.000 de lei și un dosar penal

25 ian. 2026, 21:06, Actualitate
Persoanele care au huduit și au provocat incidente la manifestările de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate sâmbătă, 24 ianuarie, în Iași și Focșani, au primit amenzi usturătoare

Amenzi și anchete după huiduielile la adresa lui Nicușor Dan

Potrivit Jandarmeriei, valoarea totală a amenzilor aplicate depășește 38.000 de lei, iar într-un caz a fost sesizat și Parchetul.

Forțele de ordine au intervenit în contextul ceremoniilor oficiale la care a luat parte Nicușor Dan, „bruiate” de huiuduieli, fluierături și scandări venite din partea unor grupuri organizate din mulțiime.

Incidentele au fost înregistrate atât în timpul discursurilor oficiale, cât și în momentele solemne ale ceremoniilor de Ziua Unirii.

Jandarmeria continuă verificările și sunt vizate inclusiv persoane care au incitat la violență.

Amenzi de 28.000 de lei și un dosar penal la Iași

La Iași, unde ceremoniile au fost perturbate chiar și în timpul intonării imnului național, jandarmii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 28.000 de lei.

Printre cei amendați se numără un individ din București, membru al unui grup organizat, amendat cu 1.000 de lei pentru provocare și participare la scandal.

Jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pe numele unui bărbat care avea asupra lui un obiect periculos, tot în 24 ianuarie, fapta fiind încadrată la port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, conform Codului Penal.

Au fost aplicate alte 14 sancțiuni, în valoare de 27.000 de lei. Cea mai mare amendă, de 10.000 de lei, a vizat organizarea și desfășurarea unei adunări publice interzise, la care s-a adăugat o sancțiune de 1.000 de lei pentru scandal. Alte persoane au fost amendate pentru inițierea de acțiuni violente, tulburarea ordinii publice și proferarea de injurii.

Sancțiuni și la Focșani

La Focșani, unde Nicușor Dan a fost huiduit în Piața Unirii, jandarmii au aplicat amenzi totale de 10.000 de lei.

În ambele orașe, Iași și Focșani, huiduielile s-au iscat în timpul ceremoniilor dedicate aniversării la 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, la care a participat președintele Nicușor Dan.

