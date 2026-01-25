Ciprian Ciucu: „Unii vor spune că o să am un mandat de sacrificiu”

Ciprian Ciucu a discutat despre proiectele promise pentru Primăria Municipiului București și, printre altele, a precizat că are în plan să atragă bani pentru instituția publică. A mai precizat că poate să pună pe masa Consilului General desființarea a 4 instituții.

Declarațiile au fost susținute la Antena 3 CNN, în ediția de duminică seară, 25 ianuarie 2026.

„Eu o să fac tot ce ține de mine și nu o să stau cu mâna întinsă. Nu este suficient că am pus pe hârtie. Eu o să fac tot ce ține de mine. Eu o să atrag bani, că este important. (…) Nu sunt o victimă, sunt forțat să spun cetățenilor adevărul. Pot să anunț acum că pun pe masa Consiliului General desființarea a 4 instituții”, a spus Ciprian Ciucu.

„Este bine că Nicușor Dan a făcut acel referendum”

Primarul Municipiului București a mai susținut că unele dintre persoane vor considera mandatul său „de sacrificiu” și că „va fi cu înjurături”. Ciprian Ciucu a explicat că nu dorește să conducă o „agenție de plăți”, făcând referire la instituția publică. A mai adus în atenție și discuțiile purtate la una dintre ședințele cu premierul Ilie Bolojan. Prim-ministrul României a menționat, atunci, că țara nostră se află în „coada clasamentului”, dacă sunt privite statisticile europene.

„Ne încurcă că Primăria Municipiului București ia prea puțini bani, este bine că Nicușor Dan a făcut acel referendum, am votat și eu. (…) Nu vreau să conduc o agenție de plăți, ci una de dezvoltare. Vor fi măsuri nepopulare, unii vor spune că o să am un mandat de sacrificiu. (…) Va fi cu înjurături.

Omul ăsta rău din încăpere are un fundament extrem de bun. (…) Eu n-am venit aici doar ca să mai cresc o treaptă politică, eu iubesc orașul acesta. Uitați cum arată! (…) Eram în coaliție și domnul prim-ministru Ilie Bolojan a zis să ne uitam pe toate statisticele europene, suntem în coada clasamentului”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Autorul recomandă: