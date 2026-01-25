Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu: ”Nicușor Dan a luat o situație proastă de la Gabriela Firea, eu am luat de la el o situație la fel de proastă”. „Este un buget de bazar”

25 ian. 2026, 20:15, Actualitate
Invitat în studioul Antena 3 CNN, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a abordat provocările financiare cu care se confruntă administrația locală, menționând că situația bugetului Bucureștiului este „dezastruoasă”.

Edilul a subliniat dificultățile structurale ale bugetului municipalității, în contextul în care primarul are „mâinile legate” de Legea bugetului atunci când vine vorba de construcția acestuia.

„Mai avem în jur de 5 milioane de lei în buget, pentru luna ianuarie”

Ciucu a explicat că, după efectuarea plăților urgente și achitarea altor datorii, în prezent Primăria Capitalei dispune de aproximativ 5 milioane de lei pentru luna ianuarie.

Nu am spus că este un dezastru. Am spus că situația este dezastruoasă. Bucureștiul are o problemă structurală de buget, iar primarul are, efectiv, mâinile legate de Legea bugetului atunci când trebuie să îl construiască.

După ce am efectuat plățile urgente și alte datorii, în momentul de față mai avem în jur de 5 milioane de lei în buget, pentru luna ianuarie, la Primăria Capitalei. 

Sunt oameni care au mai mult 5 milioane de lei în conturi. Deci cauzele sunt structurale. Dar e ceva ce nu înțeleg. Este un buget de bazar. Și eu voi pleda în acest an, în acest moment, pentru o formulă bugetară echilibrată între Primăria Municipiului București și sectoare în raport cu competențele și responsabilitățile pe care le avem fiecare, care să fie predictibilă pe 10 ani de zile. (…) Nicușor Dan a luat o situație proastă de la Gabriela Firea, eu am luat de la el o situație la fel de proastă”, a declarat Ciprian Ciucu.

