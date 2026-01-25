Alertă de vreme rea. Meteorologii anunță ploi. În anumite zone ale țării va ninge

Noi schimbări în ceea ce privește vremea, ne spun meteorologii, care au emis alerte de vreme rea, cu ploi ce vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 40 l/m², în timp ce, în anumite zone, va ninge și se va depune un nou strat de zăpadă.

Vântul va prinde putere în vestul țării și la munte. Unde va fi cod galben până mâine dimineață? În Banat, sudul Crișanei și în masivele sudice, vor fi rafale de până la 70 km/h. La altitudini de peste 1.700 m, vântul va sufla cu viteze de peste 100 km/h.

Vorbim și despre un cod galben de vreme severă, care va intra în vigoare la începutul săptămânii. Va ploua în sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, în timp ce la munte vor fi precipitații mixte, iar stratul de zăpadă se va topi. Cantitățile de apă vor depăși 40 l/m², pe alocuri.

În același timp, la altitudini mari va ninge viscolit și se va depune un strat de zăpadă de până la 30 cm. Vizibilitatea va scădea sub 100 m, iar rafalele vor atinge 90 km/h. Alerta va fi valabilă până marți dimineață, pentru moment, transmite Digi24.

