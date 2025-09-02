Prima pagină » Știri externe » PROTEST în tăcere în Serbia. Zeci de mii de persoane au ieșit din nou în stradă pentru a cere alegeri anticipate

PROTEST în tăcere în Serbia. Zeci de mii de persoane au ieșit din nou în stradă pentru a cere alegeri anticipate

Andrei Văcaru
02 sept. 2025, 10:49, Știri externe
PROTEST în tăcere în Serbia. Zeci de mii de persoane au ieșit din nou în stradă pentru a cere alegeri anticipate
Zeci de mii de persoane au ieșit din nou în stradă la Belgrad, luni, pentru a cere demisia președintelui Aleksandar Vucic și organizarea de alegeri anticipate.

Marșul tăcut din capitala Serbiei a fost organizat pentru comemorarea morții celor 16 persoane care și-au pierdut viața după ce acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit, în noiembrie anul trecut. Tragedia a declanșat un val de revoltă la nivel național, aducând din nou în prim-plan corupția din țară, în contextul în care gara fusese proaspăt renovată în momentul prăbușirii, arată Reuters.

Protestatarii au început să se adune luni seara în fața vechii gări din Belgrad. Șaisprezece elevi de liceu au mers pe piața Savski Trg ținând în mână câte un trandafir alb, în ​​timp ce citeau numele victimelor. Mitingul – desfășurat în tăcere – s-a desfășurat pașnic, spre deosebire de cele de la mijlocul lunii august, care au degenerat în violență.

Din luna mai, manifestanţii cer, de asemenea, alegeri anticipate, lucru pe care preşedintele Aleksandar Vucic (dreapta naţionalistă), reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, l-a refuzat, denunţând în mod regulat un complot străin de a-l răsturna.

Protestatarii continuă să ceară demisia președintelui

Manifestanţii, conduşi de studenţii care au preluat conducerea mişcării, cer dreptate şi o anchetă transparentă cu privire la prăbuşirea gării, care tocmai fusese renovată de un consorţiu de companii din China, Ungaria şi Franţa. Până în prezent, au fost deschise două anchete: una legată de circumstanţele accidentului şi cealaltă privind aspectul de corupţie al cazului.

În mare parte paşnice, manifestaţiile au fost marcate de incidente violente în mai multe nopţi consecutive în august, când grupuri de partizani ai puterii, adesea mascaţi, au atacat demonstranţii. Ambele părţi s-au învinovăţit de atunci reciproc pentru incidente.

Sursa foto: Profimedia

