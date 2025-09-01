Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un BRUIAJ rusesc în Bulgaria. Întâmpinată cu proteste la Plovdiv, președinta CE ajunge astăzi în România

Avionul cu care președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a deplasat duminică în Bulgaria, a avut dificultăți la aterizare din cauza unui presupus bruiaj planificat de Rusia, scrie presa internațională.

În urma bruiajului, serviciile de navigație GPS ale aeronavei ar fi fost afectate de acest bruiaj în cursul zilei de duminică, personalul navigant fiind nevoit să recurgă la hărți clasice pentru a ajunge la Plovdiv, arată Reuters, care citează Financial Times.

Trei oficiali informați cu privire la incident au declarat pentru Financial Times că incidentul este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia. „A fost o interferență incontestabilă”, au spus ei.

Autoritatea bulgară de control al traficului aerian a confirmat incidentul.

Von der Leyen, vizată de proteste în Bulgaria

Liderul Partidului Renașterii, pro-rus, Kostadin Kostadinov, a fost filmat blocând intrarea unei mașini la o fabrică de armament din Sopot, în timpul vizitei Ursulei von der Leyen.

Partidul naționalist a încercat să o împiedice pe președinta Comisiei Europene să ajungă, blocând accesul unui autoturism în care, din informațiile formațiunii, s-ar fi aflat aceasta.

Liderul partidului, Kostadin Kostadinov, care a cerut anterior retragerea Bulgariei din NATO, a organizat demonstrații împreună cu un alt partid naționalist, Velichie, la Uzinele Vazov din Sopot, și a cerut protejarea suveranității naționale.

Kostadinov a fost filmat blocând un vehicul negru, susținând că Poliția bulgară, care încerca să-i convingă pe demonstranți să permită trecerea mașinii, l-ar fi agresat.

Într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare, manifestanții care poartă steaguri bulgare și rusești sunt văzuți înconjurând mașina, care apoi a înaintat, dar a fost lovită de mai multe ori de unul dintre bannere.

Nu este clar în acest moment dacă în vehicul se afla sau nu Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen ajunge luni în România

Ursula von der Leyen, soseşte luni în România, la Constanţa. Ea va avea o întâlnire cu preşedintele României, Nicuşor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

Potrivit aceleiaşi surse, pe agenda vizitei vor fi discuții pe teme de securitate şi cooperare între România, Uniunea Europeană și NATO.

„Cu acest prilej, discuţiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, se mai arată în anunţul oficial.

Sursa foto: Profimedia, Sursa video: Facebook/Костадин Костадинов