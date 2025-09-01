Prima pagină » Știri externe » Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un BRUIAJ rusesc în Bulgaria. Întâmpinată cu proteste la Plovdiv, președinta CE ajunge astăzi în România

Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un BRUIAJ rusesc în Bulgaria. Întâmpinată cu proteste la Plovdiv, președinta CE ajunge astăzi în România

Andrei Văcaru
01 sept. 2025, 14:04, Știri externe
Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un BRUIAJ rusesc în Bulgaria. Întâmpinată cu proteste la Plovdiv, președinta CE ajunge astăzi în România

Avionul cu care președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a deplasat duminică în Bulgaria, a avut dificultăți la aterizare din cauza unui presupus bruiaj planificat de Rusia, scrie presa internațională.

În urma bruiajului, serviciile de navigație GPS ale aeronavei ar fi fost afectate de acest bruiaj în cursul zilei de duminică, personalul navigant fiind nevoit să recurgă la hărți clasice pentru a ajunge la Plovdiv, arată Reuters, care citează Financial Times.

Trei oficiali informați cu privire la incident au declarat pentru Financial Times că incidentul este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia. „A fost o interferență incontestabilă”, au spus ei.

Autoritatea bulgară de control al traficului aerian a confirmat incidentul.

Von der Leyen, vizată de proteste în Bulgaria

Liderul Partidului Renașterii, pro-rus, Kostadin Kostadinov, a fost filmat blocând intrarea unei mașini la o fabrică de armament din Sopot, în timpul vizitei Ursulei von der Leyen.

Partidul naționalist a încercat să o împiedice pe președinta Comisiei Europene să ajungă, blocând accesul unui autoturism în care, din informațiile formațiunii, s-ar fi aflat aceasta.

Liderul partidului, Kostadin Kostadinov, care a cerut anterior retragerea Bulgariei din NATO, a organizat demonstrații împreună cu un alt partid naționalist, Velichie, la Uzinele Vazov din Sopot, și a cerut protejarea suveranității naționale.

Kostadinov a fost filmat blocând un vehicul negru, susținând că Poliția bulgară, care încerca să-i convingă pe demonstranți să permită trecerea mașinii, l-ar fi agresat.

Într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare, manifestanții care poartă steaguri bulgare și rusești sunt văzuți înconjurând mașina, care apoi a înaintat, dar a fost lovită de mai multe ori de unul dintre bannere.

Nu este clar în acest moment dacă în vehicul se afla sau nu Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen ajunge luni în România

Ursula von der Leyen, soseşte luni în România, la Constanţa. Ea va avea o întâlnire cu preşedintele României, Nicuşor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

Potrivit aceleiaşi surse, pe agenda vizitei vor fi discuții pe teme de securitate şi cooperare între România, Uniunea Europeană și NATO.

„Cu acest prilej, discuţiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, se mai arată în anunţul oficial.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ursula von der Leyen este așteptată azi în România. Se întâlnește cu presedintele N. Dan. Șefa Comisiei vine din Bulgaria, acolo unde fost întâmpinată cu PROTESTE

Ursula von der Leyen este așteptată luni la Constanța. VIZITĂ la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” şi în Portul Militar cu Nicuşor Dan

Sursa foto: Profimedia, Sursa video: Facebook/Костадин Костадинов

Citește și

EXTERNE Seulul anunță suspendarea emisiilor radio de PROPAGANDĂ împotriva Coreei de Nord/ Lee Jae-Myung vizează denuclearizarea Phenianului
15:41
Seulul anunță suspendarea emisiilor radio de PROPAGANDĂ împotriva Coreei de Nord/ Lee Jae-Myung vizează denuclearizarea Phenianului
ECONOMIE Christine Lagarde avertizează asupra unui „pericol foarte serios” dacă Donald Trump preia CONTROLUL asupra politicii monetare a SUA
14:48
Christine Lagarde avertizează asupra unui „pericol foarte serios” dacă Donald Trump preia CONTROLUL asupra politicii monetare a SUA
EXTERNE Trump le propune 5.000 de dolari palestinienilor pentru a părăsi teritoriul/ SUA ar putea conduce Fâșia GAZA pe o perioadă de zece ani
13:11
Trump le propune 5.000 de dolari palestinienilor pentru a părăsi teritoriul/ SUA ar putea conduce Fâșia GAZA pe o perioadă de zece ani
EXTERNE Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
12:34
Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
VIDEO Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS. Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
12:33
Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS. Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
EXTERNE Putin acuză Occidentul că este responsabil de războiul din Ucraina/ RUSIA este dispusă să colaboreze cu India și China pentru soluționarea crizei
11:39
Putin acuză Occidentul că este responsabil de războiul din Ucraina/ RUSIA este dispusă să colaboreze cu India și China pentru soluționarea crizei
Mediafax
Ordin de protecție emis împotriva lui Marian Vanghelie. Ce i-a făcut fostei sale partenere
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
Vești importante pentru români! Programul Rabla pentru persoane fizice se lansează în septembrie
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-a scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Originea vieții pe Pământ, DECODATĂ de cercetători
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Evz.ro
Un nou caz de atac asupra unui muncitor străin, la Cluj
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Marian Vanghelie, sub ordin de protecție după ce a amenințat-o pe Oana Mizil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat în laborator plante care strălucesc în întuneric
ACTUALITATE Nicușor recunoaște că pachetele sunt cu GREȘELI. Ion Cristoiu: „Ne scoate splina acum, după un an o pune la loc”
16:09
Nicușor recunoaște că pachetele sunt cu GREȘELI. Ion Cristoiu: „Ne scoate splina acum, după un an o pune la loc”
VIDEO Bolojan a RESPINS propunerea PSD de eliminare a CASS pentru categoriile vulnerabile. Grindeanu, revoltat: „Sunt lucruri care țin de dreptate”
16:02
Bolojan a RESPINS propunerea PSD de eliminare a CASS pentru categoriile vulnerabile. Grindeanu, revoltat: „Sunt lucruri care țin de dreptate”
POLITICĂ Nicușor Dan îi cheamă la raport pe liderii COALIȚIEI, marți (SURSE)
15:58
Nicușor Dan îi cheamă la raport pe liderii COALIȚIEI, marți (SURSE)
POLITICĂ Deputații români, loviți de austeritate. Nu mai au dreptul la telefoane mai scumpe de 500 lei și abonamente peste 35 lei de persoană
15:56
Deputații români, loviți de austeritate. Nu mai au dreptul la telefoane mai scumpe de 500 lei și abonamente peste 35 lei de persoană
VIDEO STRATEGIA lui Bolojan de distragere a atenției cu legea magistraților. Avocat: „Acest proiect e scris să nu treacă de CCR”
15:51
STRATEGIA lui Bolojan de distragere a atenției cu legea magistraților. Avocat: „Acest proiect e scris să nu treacă de CCR”
ACTUALITATE Situație revoltătoare în Botoșani. Un șofer a circulat 30 km în timp ce un copil stătea în picioare pe banchetă, fiind ieșit prin trapa mașinii
15:47
Situație revoltătoare în Botoșani. Un șofer a circulat 30 km în timp ce un copil stătea în picioare pe banchetă, fiind ieșit prin trapa mașinii