O importantă asociație mondială susține că acțiunile Israelului în Gaza îndeplinesc criteriile pentru a fi declarate genocid

Asociația Internațională a Specialiștilor în Genocid, cea mai importantă astfel de organizație din lume, a adoptat o rezoluție care afirmă că au fost îndeplinite criteriile legale pentru a stabili că Israelul comite un genocid în Fâșia Gaza, a declarat luni președintele organizației.

Optzeci și șase la sută dintre cei 500 de membri ai Asociației Internaționale a Specialiștilor în Genocid care au votat au susținut rezoluția potrivit căreia „politicile și acțiunile Israelului în Gaza îndeplinesc definiția legală a genocidului din articolul II al Convenției Națiunilor Unite pentru prevenirea și pedepsirea crimei de genocid (1948)” arată Reuters.

Rezoluția de trei pagini adoptată de experți solicită Israelului să „înceteze imediat toate actele care constituie genocid, crime de război și crime împotriva umanității împotriva palestinienilor din Gaza, inclusiv atacurile deliberate împotriva civililor, printre care și copii, și uciderea acestora; înfometarea; privarea de ajutor umanitar, apă, combustibil și alte bunuri esențiale pentru supraviețuirea populației; violența sexuală și reproductivă; și strămutarea forțată a populației”. Rezoluția afirmă, de asemenea, că atacul Hamas asupra Israelului, care a pornit războiul, echivalează cu încălcări ale dreptului internațional.

„Aceasta este o declarație definitivă din partea experților în domeniul studiilor despre genocid, conform căreia ceea ce se întâmplă pe teren în Gaza este genocid”, a declarat pentru Reuters președinta asociației, Melanie O’Brien, profesoară de drept internațional la Universitatea din Australia de Vest, specializată în genocid.

Ce spun specialiștii în genocid

Serghei Vasiliev, profesor de drept internațional la Open University din Olanda, care nu este membru al asociației, a declarat pentru Reuters că rezoluția arată că „această evaluare juridică a devenit mainstream în mediul academic, în special în domeniul studiilor despre genocid”.

Mai multe grupuri internaționale pentru drepturile omului și unele ONG-uri israeliene au acuzat deja Israelul de genocid. Săptămâna trecută, sute de angajați ai ONU de la Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, Volker Turk, i-au scris pentru a-i cere să descrie în mod explicit războiul din Gaza drept un genocid în desfășurare, conform unei scrisori consultate de Reuters.

Nu a existat niciun răspuns imediat din partea Ministerului israelian de Externe, notează sursa citată. Israelul a negat în trecut cu tărie că acțiunile sale în Gaza constituie genocid, și se luptă cu un caz la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, în care este acuzat de genocid. Israelul a lansat atacul asupra Fâșiei Gaza în octombrie 2023, după ce luptători din Hamas, gruparea militantă palestiniană care controlează teritoriul, au atacat comunitățile israeliene, omorând 1.200 de persoane și capturând peste 250 de ostatici.

Sursa foto: Profimedia