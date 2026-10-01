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Peter Magyar începe lupta anticorupție în Ungaria. Fost ministru din era Orbán, adus în cătușe la Tribunal pentru deturnarea a milioane de euro. Ce conține dosarul lui Balázs Hankó

Melania Agiu
Peter Magyar începe lupta anticorupție în Ungaria. Fost ministru din era Orbán, adus în cătușe la Tribunal pentru deturnarea a milioane de euro. Ce conține dosarul lui Balázs Hankó
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După ce a fost reținut luni seară, Balázs Hankó, deputat Fidesz și fost ministru al Culturii în Ungaria, în cabinetul lui Viktor Orban, a fost adus la Tribunalul Districtual Kecskemét în cătușe.

Hankó Balázs, Photo: MTI/Filep István

Ședința de judecată, în care se decide arestarea preventivă a lui Balázs Hankó, a început la Tribunalul Districtual Kecskemét cu o oră întârziere față de ora 10:00 anunțată inițial, potrivit informațiilor obținute de 24.hu. Politicianul a fost adus în fața judecătorului în cătușe și sub escortă de către anchetatorii Direcției Naționale Fiscale și Vamale.

Hankó este suspectat de „gestionare frauduloasă a fondurilor din Fondul Cultural Național (NKA) al Ungariei, în cadrul unei asocieri criminale, care a provocat un prejudiciu patrimonial deosebit de grav“, scrie publicația 24.hu.

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Potrivit sursei citate, în calitate de ministru, Hankó și-a depășit atribuțiile și a încălcat cerințele legale și reglementările prin distribuirea a peste 17 miliarde de forinți (aproximativ 42,5 milioane de euro).

Subvențiile culturale au fost utilizate parțial pentru campaniile electorale ale candidaților Fidesz, iar mai mulți artiști și vedete apropiate Fidesz au primit zeci și sute de milioane fără a aplica.

Sursă video: Peter Magyar/ Facebook

Luni, Parlamentul Ungariei a suspendat imunitatea lui Hankó, astfel încât acesta s-a alăturat, în calitate de suspect, colegilor săi care fuseseră deja puși sub acuzare. În luna iunie, șase persoane fuseseră deja arestate în acest caz, printre care Balázs Bús, vicepreședintele NKA și fost primar al districtului Óbuda, Attila Ughy, fost deputat al partidului Fidesz, precum și șeful de cabinet al lui Hankó.

Fostul ministru al Culturii și deputat Fidesz, Balázs Hankó, a fost reținut luni seară, 28 septembrie 2026, imediat după ce Parlamentul de la Budapesta a votat ridicarea imunității sale parlamentare. El a fost ridicat de la sediul Administrației Naționale Fiscale și Vamale (NAV) și transferat la Kecskemét pentru audieri.

Pe lângă Hankó, instanța va decide, joi, și cu privire la arestarea unei foste secretare de stat, Veronika Varga-Bajusz.

Anchetele de corupție privind miniștrii din epoca Orbán sunt primele împotriva unor personalități importante din fostul guvern.

„Ieri a fost o zi importantă”, a declarat marți prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar. Partidul său, Tisza, a câștigat alegerile din aprilie, promițând să investigheze presupusele acte de corupție și abuz în funcție din timpul mandatului de 16 ani al lui Orbán.

„După decenii de minciuni, pentru prima dată, milioane de maghiari au putut experimenta ce înseamnă cu adevărat o schimbare reală de regim și egalitatea în fața legii”, a declarat Magyar pe rețelele de socializare.

Alături de cei doi miniști, luni Parlamentul Ungariei i-a ridicat imunitatea și premierului Péter Magyar. Procurorii de la Budapesta îl anchetează pe Peter Magyar sub suspiciunea de furt minor, după ce acesta ar fi luat telefonul mobil al unui bărbat în timpul unei altercații într-un club de noapte și l-ar fi aruncat în Dunăre în iunie 2024, cu aproape doi ani înainte ca partidul său să câștige alegerile cu o majoritate zdrobitoare, în urma cărora fostul prim-ministru Viktor Orbán a fost înlăturat de la putere.

Magyar susține că acțiunea lui nu a constituit un furt și a calificat cazul, în care se invocă daune care abia depășesc 300 de dolari, drept unul motivat politic.

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