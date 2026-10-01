Protestele elevilor din Franța continuă și joi. În această dimineață, unele mobilizări au fost marcate de acte de violență și distrugeri. La Nantes, liceul Nelson-Mandela a fost cuprins de flăcări, scrie BFMTV.

Potrivit sursei citate, în imaginile realizate de martori și în videoclipurile distribuite de mai mulți aleși locali, se vede că întreaga fațadă a instituției de învățământ este cuprinsă de flăcări. Adjuncta directorului liceului, Gaëlle Cordier, a declarat pentru AFP că este vorba de un „incendiu provocat”, fără a preciza cauza acestuia. Flăcările s-au extins pe fațada clădirii înainte de a fi stinse.

„Ceea ce s-a întâmplat în această dimineață la liceul Nelson-Mandela este grav”, a declarat William Aucant, consilier municipal din Nantes. El acuză „unii indivizi violenți dintr-o grupare marginală din afară” care s-au alăturat „mobilizărilor liceenilor, riscând să le denatureze sensul și să-i pună în pericol chiar pe tineri”. „Am fost marți și din nou în această dimineață alături de elevii de la liceul Mandela. Mobilizarea lor este pașnică, iar revendicările lor sunt legitime.“, a precizat alesul local.

Alte incendii semnalate în Franța

În ultimele zile, s-au înregistrat numeroase tulburări în instituțiile de învățământ din toată Franța, în contextul în care studenții s-au alăturat protestelor elevilor de liceu. Au fost semnalate incendii și în alte licee: prefectura departamentului Rhône a anunțat un incendiu la fațada liceului Lumière, din arondismentul 8 al orașului Lyon.

Sursă video: X/@C_MORANCAIS

De asemenea, un incendiu a izbucnit și lângă porțile liceului Marcelin-Berthelot din Pantin.

Procurorii din Nisa raportează că 24 de noi persoane au fost reținute în această dimineață, 20 la Nisa și patru la Menton. Tinerii vizați au vârste cuprinse între 14 și 18 ani. De asemenea, cinci persoane au fost rănite în Seine-Maritime. Prefectura denunță „acte grave de violență”. Un ofițer de poliție a fost rănit după ce a fost lovit de o barieră aruncată spre el, a declarat procuratura din Béthune pentru BFMTV.

Sursă video: X/@RadioGenoa

La ora 12:15, 45 de incendii au fost raportate la Marsilia, conform bilanțului provizoriu al pompierilor din Marsilia. În această dimineață, unul dintre vehiculele lor a fost incendiat în fața liceului Saint-Exupéry din arondismentul 15.

Ce nemulțumiri au elevii francezi

Principalele revendicări ale elevilor protestatari din Franța, reprezentați în special de Union Syndicale Lycéenne (USL), vizează subfinanțarea cronică a sistemului public de învățământ, lipsa de personal și condițiile precare de studiu. Elevii reclamă faptul că multe ore de curs rămân neacoperite din cauza deficitului masiv de cadre didactice. Aceștia cer oprirea supraaglomerării claselor, care în multe cazuri ajung să numere între 32 și 35 de liceeni, afectând calitatea predării. Tinerii contestă presiunea psihologică extremă provocată de volumul uriaș de materie și de platformele naționale de admitere în învățământul superior (cum este sistemul Parcoursup), pe care le consideră discriminatorii pentru elevii din mediile defavorizate.