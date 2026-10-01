Prima pagină » Știri externe » Tensiuni și acte de vandalism la protestele elevilor din Franța. Un incendiu a distrus fațada liceului Nelson-Mandela din Nantes. Ce nemulțumiri au tinerii

Tensiuni și acte de vandalism la protestele elevilor din Franța. Un incendiu a distrus fațada liceului Nelson-Mandela din Nantes. Ce nemulțumiri au tinerii

Melania Agiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Protestele elevilor din Franța continuă și joi. În această dimineață, unele mobilizări au fost marcate de acte de violență și distrugeri. La Nantes, liceul Nelson-Mandela a fost cuprins de flăcări, scrie BFMTV.

Potrivit sursei citate, în imaginile realizate de martori și în videoclipurile distribuite de mai mulți aleși locali, se vede că întreaga fațadă a instituției de învățământ este cuprinsă de flăcări. Adjuncta directorului liceului, Gaëlle Cordier, a declarat pentru AFP că este vorba de un „incendiu provocat”, fără a preciza cauza acestuia. Flăcările s-au extins pe fațada clădirii înainte de a fi stinse.

„Ceea ce s-a întâmplat în această dimineață la liceul Nelson-Mandela este grav”, a declarat William Aucant, consilier municipal din Nantes. El acuză „unii indivizi violenți dintr-o grupare marginală din afară” care s-au alăturat „mobilizărilor liceenilor, riscând să le denatureze sensul și să-i pună în pericol chiar pe tineri”.

„Am fost marți și din nou în această dimineață alături de elevii de la liceul Mandela. Mobilizarea lor este pașnică, iar revendicările lor sunt legitime.“, a precizat alesul local.

Alte incendii semnalate în Franța

În ultimele zile, s-au înregistrat numeroase tulburări în instituțiile de învățământ din toată Franța, în contextul în care studenții s-au alăturat protestelor elevilor de liceu. Au fost semnalate incendii și în alte licee: prefectura departamentului Rhône a anunțat un incendiu la fațada liceului Lumière, din arondismentul 8 al orașului Lyon.

Sursă video: X/@C_MORANCAIS

De asemenea, un incendiu a izbucnit și lângă porțile liceului Marcelin-Berthelot din Pantin.

Procurorii din Nisa raportează că 24 de noi persoane au fost reținute în această dimineață, 20 la Nisa și patru la Menton. Tinerii vizați au vârste cuprinse între 14 și 18 ani. De asemenea, cinci persoane au fost rănite în Seine-Maritime. Prefectura denunță „acte grave de violență”. Un ofițer de poliție a fost rănit după ce a fost lovit de o barieră aruncată spre el, a declarat procuratura din Béthune pentru BFMTV.

Sursă video: X/@RadioGenoa

La ora 12:15, 45 de incendii au fost raportate la Marsilia, conform bilanțului provizoriu al pompierilor din Marsilia. În această dimineață, unul dintre vehiculele lor a fost incendiat în fața liceului Saint-Exupéry din arondismentul 15.

Ce nemulțumiri au elevii francezi

Principalele revendicări ale elevilor protestatari din Franța, reprezentați în special de Union Syndicale Lycéenne (USL), vizează subfinanțarea cronică a sistemului public de învățământ, lipsa de personal și condițiile precare de studiu. Elevii reclamă faptul că multe ore de curs rămân neacoperite din cauza deficitului masiv de cadre didactice. Aceștia cer oprirea supraaglomerării claselor, care în multe cazuri ajung să numere între 32 și 35 de liceeni, afectând calitatea predării. Tinerii contestă presiunea psihologică extremă provocată de volumul uriaș de materie și de platformele naționale de admitere în învățământul superior (cum este sistemul Parcoursup), pe care le consideră discriminatorii pentru elevii din mediile defavorizate.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Fratele lui Viktor Orbán, implicat într-o tentativă de interceptare a unui transport ucrainean de aur și bani
16:13
Fratele lui Viktor Orbán, implicat într-o tentativă de interceptare a unui transport ucrainean de aur și bani
ANCHETĂ Emiratele Arabe Unite au deschis o anchetă în cazul zborului Dubai-Tel Aviv. Procurorii verifică ipoteza unui act terorist premeditat
14:58
Emiratele Arabe Unite au deschis o anchetă în cazul zborului Dubai-Tel Aviv. Procurorii verifică ipoteza unui act terorist premeditat
FLASH NEWS Proteste în Italia după moartea unui unui băiat de 7 ani, lovit de o mașină în drum spre școală
14:51
Proteste în Italia după moartea unui unui băiat de 7 ani, lovit de o mașină în drum spre școală
CONTROVERSĂ Peter Magyar începe lupta anticorupție în Ungaria. Fost ministru din era Orbán, adus în cătușe la Tribunal pentru deturnarea a milioane de euro. Ce conține dosarul lui Balázs Hankó
14:10
Peter Magyar începe lupta anticorupție în Ungaria. Fost ministru din era Orbán, adus în cătușe la Tribunal pentru deturnarea a milioane de euro. Ce conține dosarul lui Balázs Hankó
EXTERNE Republica Moldova se reorganizează administrativ-teritorial. Schimbare majoră dincolo de Prut
14:07
Republica Moldova se reorganizează administrativ-teritorial. Schimbare majoră dincolo de Prut
FLASH NEWS Polonia prelungește controalele la granițele cu Germania și Lituania până în martie 2027
14:03
Polonia prelungește controalele la granițele cu Germania și Lituania până în martie 2027
Mediafax
Raport SUA, mesaj DUR despre România: „Corupția rămâne problema eternă”. Ce să facă investitorii
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Cancan.ro
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Susținătorii lui Călin Georgescu au instalat corturi în fața Arestului Central. Fotografia care a stârnit indignare și îngrijorare
Mediafax
Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: „Dacă l-am promis, o să-l avem”
Click
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”
Digi24
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
Cancan.ro
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Ce se întâmplă doctore
Tensiunea arterială după 40, 50 și 60 de ani: ce valori sunt normale și când trebuie mers la medic
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Nu toate drumurile duceau la Roma. Harta care schimbă imaginea uneia dintre cele mai mari rețele ale Antichității
Mediafax Italia
SCUMPIRI ÎN LANȚ. Inflația explodează, energia urcă cu peste 22%
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
COMUNICAT De la „trebuie să am grijă de sănătate” la „vreau să știu”: noua interfață din aplicația MedLife aduce medicina personalizată mai aproape de pacient
15:57
De la „trebuie să am grijă de sănătate” la „vreau să știu”: noua interfață din aplicația MedLife aduce medicina personalizată mai aproape de pacient
COMUNICAT Grupul Țiriac reconfirmă planurile dezvoltării de la Brașov în valoare de peste 100 de milioane de euro și face primul pas pentru viitorul parc
15:51
Grupul Țiriac reconfirmă planurile dezvoltării de la Brașov în valoare de peste 100 de milioane de euro și face primul pas pentru viitorul parc
INFRASTRUCTURĂ Centura Comarnic a fost deschisă traficului rutier, după aproape trei ani de la începerea lucrărilor
15:43
Centura Comarnic a fost deschisă traficului rutier, după aproape trei ani de la începerea lucrărilor
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Joi, 01 octombrie, de la ora 20.30
15:41
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Joi, 01 octombrie, de la ora 20.30
PROIECT DE LEGE Senatul a adoptat proiectul legislativ care pune stop balastierelor ilegale. Amenzi de 500.000 lei și utilaje confiscate
15:39
Senatul a adoptat proiectul legislativ care pune stop balastierelor ilegale. Amenzi de 500.000 lei și utilaje confiscate
ANCHETĂ Magistratul-pistolar George Bucurică a fost adus cu ambulanța Spitalului de Psihiatrie și escorta poliției la sediul Instanței Supreme
15:23
Magistratul-pistolar George Bucurică a fost adus cu ambulanța Spitalului de Psihiatrie și escorta poliției la sediul Instanței Supreme

Cele mai noi

Trimite acest link pe