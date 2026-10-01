Emiratele Arabe Unite transmit că vor califica tentativa de deturnare a zborului de pe cursa FlyDubai drept tentativă de atac terorist de natură jihadistă. Autoritățile urmează să-l investigheze pe copilotul aeronavei, cetățean din Oman, care l-a înjunghiat pe pilotul de origine indiană și a preluat controlul asupra aeronavei cu pasageri cu scopul să o prăbușească în Israel. Catastrofa a fost evitată pe ultimul moment după ce pasagerii și echipajul au reacționat rapid împotriva atacatorului.

Avionul, care avea ruta stabilită între Dubai și Tel Aviv, a fost redirecționat după altercația violentă de la bordul avionului. Avioane de luptă ale forțelor aeriene israeliene au decolat pentru a escorta aeronava. Avionul a aterizat în siguranță în Arabia Saudită. Pasagerii s-au îmbarcat într-un alt avion care să-i transporte în siguranță la Aeroportul Ben Gurion, potrivit Deutsche Welle.

Emiratele Arabe Unite vor investiga atentatul terorist

Procurorul șef al Emiratelor Arabe Unite a anunțat joi că a ordonat o investigație privind tentativa de deturnarea avionului și riscul că atacatorul ar fi încercat să-l prăbușească în Israel. Anchetatorii au calificat incidentul drept un atac terorist intenționat.Și ministrul israelian al Apărării Israel Katz a considerat incidentul că este o tentativă de atac terorist.Pasagerii au relatat că patru dintre ei s-au năpustit asupra cabinei de pilotaj pentru a-l imobiliza pe copilotul terorist și a-i acorda ajutor pilotului înjunghiat.

Copilotul ar fi încercat să prăbușească aeronava pe teritoriul Israelului. Pasagerii și echipajul au intervenit rapid și l-au oprit pe copilotul atacator. Cu toate că unii s-au ales cu zgârieturi și vânătări, niciun pasager n-a fost rănit grav.Pilotul a reușit cu ajutorul pasagerilor să readucă avionul la sol, aterizând în siguranță pe aeroportul din Arabia Saudită. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a sugerat într-un interviu televizat acordat postului Fox News că este probabil ca Emiratele Arabe Unite să conducă ancheta.

„Pilotul care a atacat… este acum anchetat în Arabia Saudită. Cred că va fi dus în Emirate – de unde provine sau, cel puțin, de unde a plecat, de unde a decolat – iar noi vom urmări și, probabil, vom participa la această anchetă”, a declarat Netanyahu.

Motivația atacatorului, încă neclară. Trump spune că era un terorist sau un dezechilibrat mintal

Identitatea copilotului, despre care se știe doar că provine din Oman, nu a fost încă făcută publică, iar motivul gestului său nu este clar. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că, în urma unei discuții cu Netanyahu, a înțeles că suspectul era „poate un terorist sau poate un dezechilibrat mintal”. Întrebat despre posibilitatea unei implicări iraniene în contextul conflictului din Golf, Netanyahu a răspuns că „este prea devreme pentru a ne pronunța”.

Lideri israelieni au stat de vorbă cu pasagerii care au intervenit în cabina de pilotaj, precum Yaniv Hayoun, care s-a fotografiat cu premierul Benjamin Netanyahu în timp ce discutau.

Președintele israelian îi va medalia pe cei patru pasageri care l-au imobilizat pe copilotul care a încercat să deturneze avionul

Președintele israelian Isaac Herzog a propus ca cei patru pasageri care au contribuit la imobilizarea atacatorului să primească Medalia Prezidențială pentru Curaj Civil: Yaniv Hayoun, Shota Musayev, Zvika Manes și Asaf Rajuan.

„V-ați expus riscurilor pentru a-i salva pe alții și ați prevenit o catastrofă teribilă. Astăzi, întreaga lume a văzut chipul frumos și curajos al societății israeliene”, a spus Herzog.

Medalia Prezidențială pentru Curaj este cea mai înaltă distincție civilă acordată în Israel pentru acte de eroism. Musayev, un medic stomatolog care i-a acordat primul ajutor pilotului indian grav rănit, i-a spus lui Herzog că toți cei aflați la bord au dat dovadă de curaj.

„Ne-am susținut reciproc în avion, dar și după sosirea în Arabia Saudită, și am avut grijă unii de alții așa cum se cuvine”, a declarat el.

Sursa Foto: Profimedia