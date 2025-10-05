Prima pagină » Știri externe » Georgia: Oponenții partidului aflat la guvernare acuză NEREGULI în desfășurarea alegerilor locale

Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a revendicat victoria în cadrul alegerilor locale organizate sâmbătă în țară și care au fost boicotate de cele două blocuri principale de opoziție.

Zeci de mii de oameni au intrat în capitala Tbilisi sâmbătă, pentru a mărșălui împotriva Guvernului, pe care îl acuză că a readus țara în orbita Moscovei, scrie Washington Post. În acest context, oponenții partidului aflat la guvernare acuză nereguli în desfășurarea alegerilor locale

Poliția a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a-i alunga pe protestatari din zona Palatului Prezidențial, după ce aceștia au spart porțile și au încercat să intre în clădire.

La scurt timp după închiderea secțiilor de votare sâmbătă seara, Comisia Electorală Centrală din Georgia a declarat că votul a avut loc fără perturbări majore.

Peste 50 de organizații internaționale și locale au fost înregistrate pentru a observa votul. Însă niciuna dintre principalele organizații internaționale de supraveghere care au monitorizat votul anterior din 2021, inclusiv delegații ale Parlamentului European, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și organizații non-profit importante din SUA, nu a fost prezentr de data aceasta.

Autoritățile din Georgia au arestat mai mulți activiști în urma protestelor

Cinci activiști, inclusiv celebrul cântăreț de operă Paata Burchuladze, au fost reținuți în urma mitingului. Potrivit Ministerului de Interne, aceștia au fost acuzați că au încercat o răsturnare violentă a guvernului, precum și că „au organizat, condus și participat la violențe de grup”.

Protestele și tulburările politice sunt la ordinea zilei în Georgia de când „Visul Georgian” a oprit negocierile de aderare la Uniunea Europeană în noiembrie anul trecut, în ciuda faptului că aderarea este un obiectiv important pentru mulți georgieni și este consacrat în Constituția țării.

Această mișcare a declanșat valuri de proteste care au fost întâmpinate cu arestări în masă și violențe din partea Poliției. Georgienii s-au prezentat la urne sâmbătă pentru a alege primarii a cinci orașe importante, inclusiv pe cel din capitala Tbilisi, șefii a peste 50 de alte municipalități și membrii consiliilor municipale. Cele două blocuri principale de opoziție din Georgia și alte câteva partide critice la adresa Visului Georgian au boicotat votul.

Mitingurile au continuat în ciuda unei represiuni ample din partea guvernului prin legi care vizează demonstranții, grupurile pentru drepturile omului, organizațiile neguvernamentale și mass-media independentă. Criticii spun că unele au fost modelate după legislația adoptată în Rusia, unde președintele Vladimir Putin a înăbușit dur disidența.

ALEGERI ÎN CEHIA | Rezultate finale. Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți, al fostului premier Babis, a câștigat alegerile. Este a doua victorie a trumpismului în Europa, după Polonia. Andrej Babis, un apropiat al lui Viktor Orban, se opune ajutorării Ucrainei

Andrej Babis, marele câștigător al alegerilor din Cehia, se declară „loial Europei”. „Vreau ca Europa să funcționeze bine”

