Andrej Babis, marele câștigător al alegerilor din Cehia, se declară „loial Europei”. „Vreau ca Europa să funcționeze bine”

Andrei Văcaru
05 oct. 2025, 15:04, Știri externe
Andrej Babis, fost premier al Cehiei, a jurat loialitate față de Europa în timpul întâlnirii sale cu președintele pentru a începe discuțiile privind formarea unui nou guvern duminică, la o zi după ce mișcarea sa a obținut primul loc în cadrul alegerilor parlamentare.

Rezultatele finale au arătat că partidul ANO al lui Babis a câștigat 34,5% din voturi în cursul alegerilor desfășurate vineri și sâmbătă, obținând 80 de locuri în Parlamentul format din 200 de membri al țării, amintește Barron’s.

Babis a declarat că va căuta sprijin pentru guvernul său din partea mișcării de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă (SPD), care a obținut 7,8%, dar și a noilor veniți de dreapta, formațiunea „Șoferii”, care a obținut 6,8% din voturi.

Andrej Babis: Vreau ca Europa să funcționeze bine

Autoproclamat „trumpist”, Babis a câștigat votul cu promisiuni de sporire a asistenței sociale și oprire a ajutorului militar acordat de Praga Ucrainei, ceea ce i-a făcut pe experți să se teamă că țara s-ar putea îndrepta politici anti-UE, la fel ca Ungaria sau Slovacia, notează sursa citată.

„Am discutat rezultatul alegerilor și imaginea noastră în NATO și UE. Văd în continuare informații negative… și cred că nu este corect”, a declarat Babis reporterilor după întâlnirea cu președintele Petr Pavel, duminică dimineață.

Babis, în vârstă de 71 de ani, născut în Slovacia, a subliniat că este pro-european și își dorește ca „Europa să funcționeze bine”. Însă, cu o zi înainte de vot, Babis a declarat că Republica Cehă ar trebui să ajute Ucraina prin intermediul UE, nu direct, așa cum a făcut până acum.

„În fiecare an, trimitem 2,5 miliarde de euro din buget către Bruxelles. Și, bineînțeles, Bruxelles-ul ajută Ucraina. Iar noua propunere pentru noul buget include o sumă mare pentru Ucraina. Deci cred că ajunge”, a spus Babis.

Întrebat de un reporter ucrainean dacă ar susține candidatura Kievului pentru aderarea la Blocul comunitar, Babis a spus că țara „nu este pregătită pentru UE”.

„Trebuie să punem capăt războiului mai întâi”, a adăugat el.

Grupul Împreună, format din premierul demisionar Petr Fiala, un susținător ferm al Kievului, a obținut 23,4% (52 de locuri). De asemenea, intră în Parlament partidul STAN, cu 11,2% și 22 de locuri, dar și Partidul Piraților, cu 9% și 18 locuri.

Babis s-a angajat, de asemenea, să revizuiască o campanie internațională condusă de Cehia de a furniza obuze de artilerie Ucrainei, lansată de guvernul lui Fiala, și „să o discute cu președintele (ucrainean) (Volodimir) Zelenski”, dacă este necesar.

În Parlamentul European, ANO face parte din blocul de extremă dreapta „Patrioți pentru Europa”, pe care Babis l-a co-fondat împreună cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban.

Babis s-a întâlnit sâmbătă seara cu liderii partidului de extremă dreapta SPD și ai partidului Șoferilor, dar a refuzat să comenteze rezultatul, spunând doar că discuțiile au fost „în mare parte pozitive”.

SPD promovează ideea organizării unui referendum privind ieșirea țării din Uniunea Europeană, lucru pe care Babis l-a respins vehement.

Sursa foto: Profimedia

