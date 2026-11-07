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Proteste în Paraguay: Un fost candidat la președinție, care a încercat să se alăture demonstrațiilor împotriva președintelui Santiago Peña, a fost fugărit, atacat și alungat de manifestanți

Melania Agiu
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Imagini impresionante de la protestele din Paraguay, declanșate de prăbușirea celei mai mari bănci digitale din țară, Ueno Bank. Manifestanții care s-au adunat în fața sediului central al Ueno Bank, de pe bulevardul Palma din Asunción, Paraguay, l-au fugărit și l-au alungat pe fostul candidat la președinție și lider al mișcării de extremă dreapta „Cruzada Nacional”, Paraguayo „Payo” Cubas, atunci când acesta a încercat să se alăture protestului împotriva președintelui Santiago Peña.

Sursă video: X/@MundoEConflicto

Un grup de persoane l-a înconjurat și l-a certat pe Cubas imediat ce l-au recunoscut. Manifestanții i-au blocat calea pentru a-l obliga să plece, strigându-l „oportunist”. În același timp, i-au reproșat că a vrut să profite de situație pentru a obține un avantaj politic din indignarea populară.

Sursă video: X/@braian182

Protestatrarii l-au stropit cu apă în față și pe corp și au aruncat cu sticle în fața sediului Ueno Bank, în apropierea Parlamentului paraguayan, în timp ce deponenții protestau la intrarea în sucursale și ardeau carduri de debit și de credit. În cele din urmă, fostul candidat s-a retras în mijlocul îmbrâncelilor și al unei mulțimi care l-a escortat.

Sursă video: X/@Raulbogarin

Parlamentarii paraguayeni au votat vineri destituirea președintelui Santiago Peña, inclusiv cei din propriul său partid, după prăbușirea Ueno Bank, deținută de grupul financiar Grupo Vázquez, în care fostul președinte a fost acționar. La câteva minute după vot, autoritățile au dispus arestarea sa la domiciliu, potrivit BBC.

După vot, vicepreședintele Pedro Alliana a depus jurământul ca președinte interimar. Pedro Alliana va conduce Paraguayul până în 2028 și a promis că toți cei care nu își pot recupera banii din cauza prăbușirii băncii vor primi despăgubiri integrale.

Santiago Peña urmează să fie audiat sâmbătă de procurori, fiind suspectat de abuz de încredere, trafic de influență și deturnare de fonduri. El va rămâne în arest la domiciliu până la stabilirea acuzațiilor definitive.

Santiago Peña este acuzat că a direcționat ilegal sute de milioane de dolari din fondurile publice către Ueno Bank, o instituție privată unde el însuși fusese acționar direct. Acesta și-ar fi folosit influența politică pentru a bloca controalele Băncii Centrale. El ar fi ascuns faptul că banca acorda credite ilegale și se îndrepta spre faliment, lăsând ulterior 3 milioane de oameni cu conturile blocate.

Avocatul său, Ricardo Preda, a respins acuzațiile, pe care le-a descris drept „iresponsabile și oportuniste”.

Destituirea lui Peña deschide calea urmăririi sale penale. Pierderea imunității prezidențiale le permite procurorilor să continue ancheta.

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