Ce scrie în mesajul de amenințare cu bombă primit de redacțiile din Europa. Autorul lui avertizează Occidentul că haosul aerian este doar începutul

Redacțiile din Irlanda și Bulgaria au primit, vineri, amenințări cu bombă prin e-mail de la un presupus „Mikhail Andropov”, care și-a asumat responsabilitatea pentru un val tot mai amplu de amenințări false care perturbă zborurile de pasageri din întreaga Europă, relatează Reuters.

Mesajele, trimise postului bulgar Nova TV și postului public irlandez RTE, care și-a evacuat sediile și a suspendat programele, purtau titlul „Mesaj către Occident” și prezentau amenințările ca fiind preludiul unei serii de atacuri asupra mijloacelor de transport din întreaga Europă.

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„Bună ziua! Sunt Mihail Andropov, unul dintre liderii grupului responsabil de amenințările cu bombă împotriva avioanelor din Europa din ultima săptămână. Autoritățile europene au demonstrat încă o dată că sunt niște proști incompetenți, incapabili să facă ceva pentru a ne opri. Am experimentat cu multithreading-ul și am reușit să provocăm o panică generalizată, dar și să forțăm autoritățile europene să cheltuiască o avere pe toate aceste proceduri. Dar acesta este doar începutul. Ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta reprezintă doar o mică parte din ceea ce așteaptă Europa în viitorul apropiat. În acest moment, pregătim un nou val de atacuri. În prezent, recrutăm cetățeni din țările voastre care colaborează activ cu noi. De asemenea, am obținut acces la dispozitive, servere și conturi compromise care aparțin unor rezidenți din Europa, precum și unor persoane din afara granițelor acesteia – ceea ce ne va permite să folosim aceste informații împotriva voastră. În curând, vă vom arunca în aer avioanele, navele de croazieră, stațiile de metrou și trenurile. Între timp, vă recomand să vă luați o vacanță cu avionul cât încă mai aveți ocazia. Vrem ca întreaga lume să afle despre noi, motiv pentru care unul dintre agenții noștri a plasat un dispozitiv exploziv în clădirea voastră. Acesta va exploda în 45 de minute. Ceasul ticăie.“

Acesta este mesajul care circulă pe internet, semnat de „Mikhail Andropov”. Postul britanic Sky a declarat, de asemenea, că a primit o amenințare similară.

Reuters anunță că nu a reușit să stabilească identitatea expeditorului, originea e-mailurilor sau dacă acestea proveneau, într-adevăr, din aceeași sursă ca și amenințările adresate unora sau tuturor celor câteva zeci de zboruri afectate începând de marți.

Însă acestea au amplificat îngrijorarea oficialilor europeni cu privire la faptul că aceste dezinformări fac parte dintr-o campanie de acțiuni perturbatoare „hibride”, pe care mulți au atribuit-o Rusiei, îndreptată împotriva țărilor care au ajutat Ucraina. Moscova a negat orice implicare.

Ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, a declarat că Europa pare să se confrunte cu „o agresiune hibridă și o formă de război psihologic”.

Nu s-au găsit dispozitive explozive, iar toate avioanele, inclusiv cele amenințate vineri, au aterizat în siguranță.

Ce spun experții

Experții în securitate au declarat, joi, că amenințările ar putea avea scopul de a pedepsi țările europene care au înarmat sau finanțat Ucraina în timp ce aceasta se opune invaziei pe scară largă lansate de Rusia în 2022. Totuși, era posibil și ca anumite persoane să creeze piste false, să lanseze amenințări de imitație sau să acționeze din motive de nemulțumire personală, precizează Reuters.

Marți, aproximativ 10 au fost afectate într-un fel sau altul, iar joi, peste 20, unele dintre ele efectuând aterizări neprogramate sau fiind escortate către destinațiile lor de avioane militare.

Vineri, o sursă din cadrul autorității aeroportuare italiene a declarat că un zbor al companiei Wizz Air, de la Praga la Roma, a fost deviat către Veneția.

Implicarea NATO

De asemenea, avioanele de vânătoare maghiare au escortat avioanele de linie care zburau de la Bruxelles la Sofia și de la Praga la București și Cipru prin spațiul aerian maghiar. Ministrul Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, a declarat că NATO a dispus efectuarea unor patrule aeriene în zonă, aceasta fiind prima informație conform căreia alianța de apărare occidentală s-a implicat în această situație.

Deși nicio țară nu a atribuit vina pentru aceste amenințări, acestea vin în urma unui val de atacuri de sabotaj și tentative de atac asupra unor ținte din întreaga Europă, de la stații electrice din Germania la instalații din domeniul apărării din regiunea baltică, precum și frigidere din supermarketuri din Franța și din alte părți. Reamintim că, în urmă cu câteva luni, Germania a acuzat direct Rusia de un atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig.

Mulți oficiali europeni au acuzat Rusia de o campanie de perturbări de tip „hibrid” sau „zonă gri”, care sunt, în esență, ieftine de pus în aplicare, ușor de negat și despre care nu se așteaptă să declanșeze o reacție armată.

Comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, a declarat joi pentru Reuters că, începând din 2022, Europa s-a confruntat cu o serie de operațiuni hibride, printre care sabotarea infrastructurii critice, incursiuni cu drone, atacuri cibernetice și interferențe în procesul electoral.

„Suntem atacați în permanență”, a spus ea. „Scopul acestor operațiuni este de a destabiliza societățile noastre și de a crea neîncredere în rândul cetățenilor noștri.” „Nu întotdeauna Rusia se află în spatele diverselor operațiuni hibride”, a spus ea, adăugând: „Destul de des, însă, este vorba chiar de Rusia.”

Joi, o sursă din cadrul unui aeroport din Italia a declarat că au fost trimise amenințări cu bombă către mai multe companii aeriene și operatori aeroportuari din Roma și Milano, care se pretindeau a proveni de la „luptătorii Statului Masculin”, o mișcare antifeministă de extremă dreapta interzisă în Rusia.

Reuters nu a putut confirma cine a trimis e-mailul. Vladislav Pozdnyakov, un blogger rus care a înființat „Male State” în 2016, a declarat că această organizație nu mai există și că el nu mai are nicio legătură cu ea.