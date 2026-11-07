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ROMATSA a reziliat contractul cu DAN AIR pentru datorii de peste două milioane de lei

ROMATSA a reziliat contractul cu DAN AIR pentru datorii de peste două milioane de lei
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Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) a reziliat contractul cu operatorul aerian DAN AIR, după ce compania nu a achitat facturi în valoare de peste două milioane de lei pentru serviciile de navigație aeriană. Decizia a intrat în vigoare vineri, 6 noiembrie, la ora 11:45. Cu toate acestea, aeronavele DAN AIR pot continua să opereze, dacă firma achită serviciile înainte de fiecare decolare.

Potrivit ROMATSA, restanțele provin din facturi emise începând cu luna ianuarie 2026. Instituția a precizat că a luat măsura rezilierii după ce compania nu și-a respectat angajamentele de plată.

Cum mai pot opera aeronavele DAN AIR

Rezilierea contractului nu înseamnă suspendarea automată a zborurilor. DAN AIR poate beneficia în continuare de serviciile de navigație aeriană de terminal, cu condiția să achite contravaloarea acestora înainte de decolare.

Plata se poate face prin agentul de handling al companiei sau cu cardul, la birourile ARO Briefing ale ROMATSA din aeroporturi. Instituția susține că aplică aceleași reguli tuturor operatorilor aerieni care nu își achită serviciile.

ROMATSA le recomandă pasagerilor cu rezervări la DAN AIR să contacteze direct compania pentru informații despre programul curselor.

DAN AIR a intrat în insolvență și vrea să își reorganizeze activitatea

Decizia ROMATSA vine la o zi după ce Tribunalul Ilfov a admis cererea DAN AIR de deschidere a procedurii generale a insolvenței. Compania a solicitat această măsură cu intenția de a-și reorganiza activitatea. Hotărârea instanței nu este definitivă.

Reprezentanții operatorului susțin că procedura de insolvență oferă protecția legală necesară pentru continuarea zborurilor și plata datoriilor printr-un plan de reorganizare. DAN AIR a cerut ROMATSA să retragă notificarea de reziliere, invocând prevederile legislației insolvenței, care protejează contractele în derulare și continuitatea serviciilor, cu condiția achitării obligațiilor curente.

Compania a anunțat că își continuă activitatea și că următorul zbor regulat este programat duminică dimineață, pe ruta București–Damasc.

Problemele financiare ale DAN AIR s-au agravat și în urma conflictului cu procesatorul de plăți Netopia, care a reținut sumele încasate pentru bilete. Potrivit companiei aeriene, peste 11.000 de pasageri au fost afectați de anularea unor rezervări pentru care banii nu au fost decontați.

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