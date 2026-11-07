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Care este cel mai mic oraș din România, ca populație. Toți locuitorii încap într-un bloc din București

Care este cel mai mic oraș din România, ca populație. Toți locuitorii încap într-un bloc din București
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Care este cel mai mic oraș din România, ca populație. Toți locuitorii încap într-un bloc din București.

Află mai jos care este orașul din România cu cel mai mic număr de locuitori. Clasamentul se bazează pe datele oficiale din Recensământul din 2021, precum și pe cifrele oficiale din Recensământul din 2011, pentru a face posibilă o comparație pe parcursul a zece ani. Clasamentul de mai jos include atât orașe, cât și municipii. Totuși, niciun municipiu nu se regăsește în primele 10 poziții, conform România Frumoasă.

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Cele mai mici 10 orașe din România, în funcție de populația rezidentă (Recensământul din 2021)

În România există o serie de localități cu statut urban a căror populație a scăzut la niveluri foarte reduse. Conform rezultatelor finale ale Recensământului din 2021, cele mai mici 10 localități urbane din țară sunt:

  • ​​Băile Tușnad – 1.372 de locuitori
  • Nucet – 1.987
  • Vașcău – 2.025
  • Băile Govora – 2.158
  • Borsec – 2.391
  • Solca – 2.405
  • Berești – 2.473
  • Căzănești – 2.938
  • Făurei – 3.008
  • Baia de Arieș – 3.035

Cum au evoluat în 10 ani

Prin comparație cu cifrele oficiale din Recensământul din 2011, aceste localități au urmat, aproape fără excepție, un trend descendent. Populația din Băile Tușnad a scăzut de la 1.641 la 1.372 de locuitori, cea din Nucet de la 2.165 la 1.987, din Vașcău de la 2.315 la 2.025, din Băile Govora de la 2.449 la 2.158, iar din Borsec de la 2.585 la 2.391.

În a doua jumătate a clasamentului, Solca reprezintă o excepție clară: numărul locuitorilor a crescut de la 2.188 la 2.405. În schimb, la Berești populația a scăzut de la 2.916 la 2.473, la Căzănești de la 3.271 la 2.938, la Făurei de la 3.592 la 3.008, iar la Baia de Arieș de la 3.461 la 3.035. Cu alte cuvinte, 9 dintre cele mai mici 10 orașe din România au pierdut populație în ultimul deceniu dintre recensăminte, în timp ce doar unul a înregistrat o creștere.

Situația generală arată în felul următor: În România, cele mai mici orașe se confruntă, în mare parte, cu un declin demografic accentuat. Unele au ajuns să aibă populații comparabile cu cele ale comunelor mici. Tendința s-a menținut și în perioada 2011–2021, când aproape toate aceste localități au înregistrat scăderi ale numărului de locuitori. Solca constituie excepția notabilă în acest clasament, în timp ce Băile Tușnad rămâne, conform datelor oficiale de la recensământ, cel mai mic oraș din România.

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