Washington interzice participarea sportivelor transgender în competițiile feminine școlare. Măsura a fost aprobată prin referendum

Statul Washington adoptă o măsură prin referendum care interzice sportivelor transgender participarea la competițiile feminine școlare. Măsura le impune acestora să își dovedească sexul.

Alegătorii din statul Washington au aprobat, prin referendum, o măsură care interzice fetelor trans să facă parte din echipele sportive feminine – o lovitură majoră pentru drepturile persoanelor LGBTQ+.

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Măsura prevede că elevii din școlile primare, gimnaziale și liceale care doresc să se înscrie în echipe sportive feminine trebuie, mai întâi, să prezinte documente de la cadre medicale care să le ateste „sexul biologic”. Oponenții au tras un semnal de alarmă, avertizând că măsura ar putea forța fetele să fie supuse unor examinări „invazive și extreme” pentru a putea participa la activități sportive în școli, conform The Guardian.

Peste 25 de state americane au adoptat interdicții similare care vizează tinerii sportivi trans. În această săptămână, alegătorii din Arizona și Nebraska au aprobat măsuri similare, iar în Colorado, o propunere de interdicție a fost în fruntea rezultatelor parțiale, deși rezultatul final nu a fost încă stabilit.

Interzicerea participării tinerilor trans la activități sportive a devenit o prioritate majoră pentru conservatori și grupuri anti-LGBTQ+, care susțin că astfel protejează „echitatea” în sportul feminin. Pe de altă parte, apărătorii drepturilor civile afirmă că aceste politici sunt discriminatorii și inutile, subliniind că tinerii trans practică sporturi de mult timp și că restricțiile vizează un grup restrâns de elevi care se confruntă deja cu prejudecăți extreme și cu excluziune.

Peste 140 de cadre medicale au emis o declarație prin care se opun măsurii

Asociația pentru Activități Interșcolare din Washington (Washington Interscholastic Activities Association) a declarat, la începutul acestui an, că are cunoștință de existența a doar aproximativ 10 elevi trans (din gimnaziu și liceu) care practică sporturi – o fracțiune infimă din cei peste 200.000 de elevi care participă la competiții sportive la nivelul întregului stat. Timp de aproape două decenii, statul a permis elevilor trans să facă parte din echipe care corespund identității lor de gen.

Oponenții Inițiativei 638 avertizează că aceasta ar putea „obliga zeci de mii de fete din Washington, în fiecare an, să treacă prin examinări genitale invazive, umilitoare și potențial dăunătoare, doar pentru a putea face sport”. Peste 140 de cadre medicale au emis o declarație prin care se opun măsurii din Washington, potrivit sursei citate anterior.

Inițiativa a fost introdusă în 2025 de un comitet de acțiune politică numit „Let’s Go Washington”, fondat de Brian Heywood, un administrator de fonduri speculative care a finanțat anterior inițiative conservatoare. Această măsură a fost considerată cea mai restrictivă dintre cele patru propuneri – supuse votului la nivel statal în acest an – care vizează interzicerea participării tinerilor transgen în sporturile de echipă. Ea impune fetelor să își dovedească sexul biologic prin teste hormonale, genetice sau prin examinări ale organelor genitale. Măsura se aplică exclusiv sporturilor feminine, băieții nefiind obligați să treacă prin proceduri similare.

Apărătorii drepturilor civile au susținut, de asemenea, că interdicția din Washington este neconstituțională, încălcând dreptul elevilor la viață privată și dreptul la protecție egală în fața legii. Inițiativa urmează să intre în vigoare în luna decembrie, deși ar putea face obiectul unor contestații juridice.